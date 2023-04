Al via i nuovi corsi – Confcommercio Vicenza: formare i nuovi assunti e riqualificare il personale – Iniziativa dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza “a costo zero” per le imprese

Un nuovo programma di corsi, proposti dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza, che si rivolgono in particolare ai lavoratori neoassunti, ma anche ai dipendenti che hanno la necessità di acquisire nuove conoscenze e competenze per svolgere al meglio il ruolo affidato dall’azienda.

Il progetto si intitola

“Le 4 “P” dell’azienda: Persona, Professione, Potenziale e Performance” e vede l’organismo che riunisce Confcommercio Vicenza ai sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) impegnato nell’obiettivo di colmare lo skill gap tra le competenze richieste dall’azienda e la preparazione teorico-pratica dei lavoratori.

L’iniziativa è a costo zero per i partecipanti ai corsi grazie al finanziamento dell’Ente Bilaterale e al contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Il progetto propone un catalogo di corsi di media durata (24 ore complessive), dedicati, come si diceva, ai neoassunti e alla riqualificazione di dipendenti interni chiamati a svolgere le mansioni di:

Addetto amministrativo,

Addetto front-office e di segreteria,

Addetto alle vendite,

Addetto commerciale e marketing,

Operatore della logistica e del magazzino,

Operatore di cucina.

Le proposte formative si svolgeranno

al Centro Formazione Esac-Confcommercio di Creazzo e intendono trasferire concetti, strumenti e strategie del mestiere per consolidare e ampliare le proprie conoscenze o allinearsi con quanto richiesto dalla professione.

Si tratta quindi di un’opportunità per i titolari e manager delle imprese di avvalersi, in tempi brevi, di personale preparato, adatto al ruolo, limitando il tempo e le energie altrimenti spesi per l’affiancamento e la formazione interni all’azienda.

L’aumento della hard e soft skills dei dipendenti, permette inoltre di fidelizzare i lavoratori, diminuendo il turnover.

Maggiori informazioni sui corsi, nel sito www.esacformazione.it.

18 aprile 2023

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)