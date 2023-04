Medicina di gruppo di Arsiero: completato l’organigramma

Ha preso servizio in questi giorni la dott.ssa Francesca Cesarotto, che presidia anche l’ambulatorio

a Valdastico: è il 6° medico della Medicina di Gruppo MediValli

La Medicina di Gruppo di Arsiero torna a essere a pieno organico,

con 6 professionisti. Professionisti che collaborano insieme per assistere un bacino di utenza complessivo di oltre 5.300 pazienti. È questo l’importante risultato raggiunto dall’ULSS 7 Pedemontana con l’entrata in servizio nei giorni scorsi della dott.ssa Francesca Cesarott. Che, oltre a ricevere i pazienti presso la sede principale della Medicina di Gruppo MediValli presiederà anche l’ambulatorio distaccato a Valdastico.

La dott.ssa Cesarotto si affianca al dott. Marco Dal Pozzo,

che è anche il coordinatore della struttura, con ambulatorio ad Arsiero, Velo d’Astico e Tonezza del Cimone. Federica Rossetto; Corrado Sardella, con ambulatorio ad Arsiero e a Posina, e Maria Zordan. Assieme a loro la dott.ssa Chiara Calgaro (al momento sostituta dalla dott.ssa Federica Rossetto), che rientrerà in servizio da metà maggio, con ambulatorio ad Arsiero, Pedemonte e Lastebasse.

«È evidente

– sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – che avere garantito alla popolazione di Arsiero e dell’alta valle dell’Astico l’organico completo della Medicina di Gruppo rappresenta un grande risultato in un momento di generale difficoltà della medicina territoriale, soprattutto nelle sedi più periferiche. Questo è stato possibile grazie all’impegno messo in campo dall’Unità Operativa Complessa Cure Primarie e dalla Direzione Socio-Sanitaria. Ma anche alla stretta collaborazione che c’è stata e continua a esserci con l’Amministrazione Comunale.

Sull’attuale carenza di medici è inutile cercare la polemica, questo è il momento di impegnarci al massimo per risolvere i problemi ed è quello che stiamo facendo insieme, Azienda e Amministrazioni Locali. L’arrivo del 6° medico e la riapertura dell’ambulatorio di Valdastico era un impegno che come Azienda ci eravamo assunti già due mesi fa durante un incontro con i sindaci del territorio e siamo lieti di poter dire che abbiamo mantenuto l’impegno».

Un impegno che il sindaco di Arsiero ricorda bene:

«All’epoca i medici erano 4, ma ci era stato annunciato che sarebbero arrivati in breve tempo un 5° medico e successivamente anche un 6° medico e così è stato – sottolinea Cristina Meneghini -. Come Amministrazione Comunale è costante la collaborazione con l’Ulss 7 Pedemontana per agevolare l’attività della Medicina di Gruppo: avevamo messo a disposizione i locali della sede attuale e a breve realizzeremo un nuovo parcheggio di fronte alla sede di Distretto che renderà ancora più semplice l’accesso alla struttura.

Ringrazio davvero l’ULSS 7 Pedemontana per l’attenzione che ha dimostrato alle necessità dei nostri concittadini. E ringrazio anche il dott. Marco Dal Pozzo per l’impegno nel far crescere la nostra Medicina di Gruppo. E confermo la disponibilità di questa Amministrazione ad agevolare in tutti i modi possibili l’attività dei medici che ne fanno parte».

Un risultato positivo che non preclude ulteriori sviluppi:

«Per il futuro – spiega ancora il Sindaco di Arsiero – intendiamo continuare a sostenere in modo concreto la sanità del nostro territorio, compatibilmente con il ruolo e le risorse che abbiamo come Amministrazione Comunale. in particolare, se in futuro dovesse esserci la necessità di ulteriori ambulatori, saremo pronti a mettere a disposizione spazi aggiuntivi, grazie allo spostamento futuro della biblioteca attualmente al piano superiore alla Medicina di Gruppo. A proposito delle attività ambulatoriali all’interno della sede distrettuale, voglio ricordare anche un altro risultato importante, con il ripristino di alcuni ambulatori che in precedenza erano stati sospesi, come quello cardiologico e oculistico».

Fonte: Ufficio Stampa ULSS 7 Pedemontana