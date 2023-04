Le 10 razze di cane più grandi al mondo

l mondo canino è pieno di razze molto diverse tra loro. Una delle caratteristiche che li distinguono riguarda la loro mole, ci sono cani mini, taglie medie e veri e propri giganti. Forse non ti sei mai chiesto quali sono le dimensioni massime che alcune razze possono raggiungere, e questa classifica delle 10 razze più grandi del mondo ti stupirà. Ecco la top ten dei cani giganti che superano i 45 kg di peso, e le loro principali caratteristiche.

Top ten delle razze canine più “importanti”

Corporatura possente e muscolosa, testa spesso massiccia e squadrata, il Mastino Inglese o Mastiff domina la classifica dei cani più grandi. Razza molossoide di tipo dogue può arrivare a pesare fino a 100 kg. Gli esemplari maschili si presentano generalmente più grandi, seguiti a breve distanza dagli esemplari femmina. Nonostante la sua mole decisamente importante, il Malstiff ha un carattere docile e mite, che ha contribuito a fargli guadagnare il soprannome di “gigante gentile”.

San Bernardo

Con una mole che può arrivare a 100 kg di peso, il Cane di San Bernardo divide il primo gradino del podio con il Mastiff. La grande celebrità di questa razza canina è in gran parte legata al film “Beethoven”, che ha visto protagonista proprio un San Bernardo. Cane da montagna di taglia gigante è un esemplare molto agile e atletico, con un’ottima resistenza. Utilizzato anche come cane da soccorso in montagna, ha un carattere socievole ed equilibrato, e crea un legame molto stretto con il suo umano di riferimento e con tutta la famiglia.

Il terzo posto del podio spetta al Il terzo posto del podio spetta al Leonberger , un cane di taglia grande che può raggiungere gli 80 kg di peso con un’altezza al garrese che va, per gli esemplari maschi, tra gli 80 e i 95 cm. Si tratta, anche in questo caso, di un cane molto mite, calmo ed equilibrato, che riesce a instaurare un ottimo rapporto anche con i bambini, rivelandosi così un cane per famiglie ottimo.

Alano

Il quarto posto spetta all’ Alano , un cane molossoide di taglia gigante che si distingue dalle altre razze molossoidi per il su ofisico slanciato ed elegante, oltre che per la testa rettangolare e stretta. Il peso ideale per i maschi va dai 70 ai 90 kg, mentre per le femmine dai 60 agli 80 kg. Si tratta di un cane sensibile e simpatico, ottimo cane da compagnia che dimostra una pazienza e una tolleranza particolare anche con i bambini piccoli.

Terranova

Un peso di circa 80 kg e un’altezza al garrese che può raggiungere i 78 cm, il Un peso di circa 80 kg e un’altezza al garrese che può raggiungere i 78 cm, il Terranova è un molossoide di taglia grande conosciuto per la sua abilità natatoria e la grande resistenza polmonare. Non è raro trovarlo impegnato al fianco di soccorritori in operazioni di salvataggio in acqua. Questo non significa che non possa vivere in appartamento, il Terranova ama infatti trascorrere molto tempo con la sua famiglia e, più che di spazi ampi, ha necessità di presenza umana.

Mastino napoletano

In sesta posizione troviamo il Mastino napoletano , un ottimo cane da guardia sia della persona che della proprietà, anche grazie al suo peso “considerevole” che può arrivare a sfiorare i 70 kg. Il carattere equilibrato lo rende un esemplare che non diviene mai aggressivo senza una ragione. Il suo aspetto è caratterizzato dalla testa piena di rughe (sua caratteristica principale) dalla corporatura pesante e dall’andatura dinoccolata. Se avete avuto occasione di seguire la saga di Harry Potter sicuramente non avete potuto fare a meno di innamorarvi di Thor, il mastino napoletano fedele e simpatico.

Terrier nero russo

Il Terrier nero russo, che con i suoi 60 kg di peso e una personalità equilibrata occupa la 7° posizione, può essere un ottimo cane da guardia ma anche un fedele amico, poiché si affeziona moltissimo ai suoi umani di riferimento. Il, che con i suoi 60 kg di peso e una personalità equilibrata occupa la 7° posizione, può essere un ottimo cane da guardia ma anche un fedele amico, poiché si affeziona moltissimo ai suoi umani di riferimento.

Levriero irlandese

Il Levriero irlandese ha un peso di tutto rispetto, e con i suoi 54 kg può sicuramente intimorire i malintenzionati. Si tratta infatti di un ottimo cane da guardia, che però sa dimostrarsi gentile e affettuoso con tutti i membri della “sua” famiglia.

Deerhound

Il Deerhound, conosciuto anche come Levriero scozzese, non è una razza molto conosciuta. In passato impiegato nella selezione del levriero irlandese, si presenta con i suoi 50 kg di peso, alto e slanciato, come ottimo cane da compagnia.

Dogue de Bordeaux

Il Dogue de Bordeaux occupa l’ultimo posto della top ten, e con i suoi 45 kg di peso chiude la classifica dedicata ai cani di razza gigante. Tarchiato e imponente ha una testa molto grande e due occhi chiari color nocciola. Si tratta anche in questo caso di un perfetto cane da guardia dalla personalità spiccata e forte, che richiede la presenza di una persona con polso per rivelarsi un cane estremamente affettuoso e protettivo con la famiglia e i bambini.