Asiago, Progetto Moving Mountains: una trentina di ragazzi prendono la certificazione B2

Un consistente gruppo di alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico dell’IIS di Asiago hanno conseguito la certificazione B2 in inglese dopo un viaggio in Irlanda e un corso con docenti della London School

Una trentina di alunni del Liceo Scientifico di Asiago posano in foto davanti al Polo Lobbia, sede del nostro Liceo Scientifico mostrando orgogliosi il tanto agognato attestato della certificazione B2 in inglese. Un documento che al giorno d’oggi è ben più di un pezzo di carta perché uno dei requisiti più importante da inserire nel curriculum personale di ogni ragazzo che si avvicina al mondo dell’Università e del lavoro.

Merito dei nostri ragazzi senza dubbio, ma anche della scuola che ha consentito loro di aderire al progetto Moving Mountains la cui finalità è appunto quella di conseguire la certificazione B2 in lingua inglese. L’esame finale risale ai primi di dicembre, ma la certificazione vera e propria, da archiviare e conservare gelosamente a casa, è arrivata solo nei giorni scorsi: ecco dunque la foto ricordo per celebrare il momento seppur a qualche mese di distanza dal reale conseguimento del risultato.

Questo il percorso che hanno dovuto affrontare i ragazzi,

che lo ricordiamo, sono una trentina e provengono tutti dalle due quarte e dalle due quinte del Liceo (sia Sportivo che Scienze Applicate): all’inizio c’è stato un corso, con prova di preselezione, tenuto da docenti inviati dalla London School suddividendo i ragazzi in 4 gruppi (un gruppo l’ha seguito la nostra Prof.ssa Federica Pizzigolotto, peraltro fautrice dell’iniziativa all’interno della scuola). Poi tra fine agosto e i primi di settembre è seguita un’esperienza in Irlanda (corso full immersion e visite a musei e luoghi di interesse a e dintorni) con i ragazzi che sono stati accompagnati dalla Prof.ssa Alessia Salmaso e dalla stessa Prof.ssa Pizzigolotto. Al rientro i ragazzi hanno frequentato ulteriori ore di lezione per poi sostenere l’esame di certificazione il 2 e 3 dicembre 2022.

A tutti loro vanno i nostri più sentiti complimenti per questo fondamentale traguardo nella costruzione del loro curriculum di studenti che dovranno a breve spiccare il volo, con una marcia in più, verso l’Università e il mondo del lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago