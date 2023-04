Unomattina ospiterà domani 17 aprile l’Asparago Bianco di Bassano DOP

Coldiretti Vicenza: “Le eccellenze vicentine ingrediente top della cucina non solo nazionale”, come l’Asparago Bianco di Bassano DOP ospite a Unomattina.

Sono in viaggio per gli studi Rai di Unomattina, a Roma, i mazzi di Asparago Bianco di Bassano DOP protagonisti, lunedì 17 aprile, del noto programma che da la sveglia a molti italiani, accompagnandoli alla colazione, prima di andare al lavoro.

Quando si parla di asparago la fantasia spazia tra i piatti più profumati e ricercati delle ricette tipiche della vicentinità. L’asparago bianco, in particolare l’Asparago Bianco di Bassano Dop, che è una vera istituzione non solo nel territorio vicentino e veneto, ma persino a livello internazionale, sarà protagonista, lunedì prossimo, della trasmissione Unomattina, che farà conoscere ai telespettatori questo straordinario prodotto della terra berica.

“Non dobbiamo dimenticare – commenta Coldiretti Vicenza – quanto importanti siano le nostre produzioni per l’economia locale. Un’economia che non rende merito soltanto ai produttori, ma ad un indotto molto più esteso, che va dal commercio in generale al turismo di alto livello”.

L’Asparago Bianco di Bassano Dop è anche uno dei prodotti del territorio berico più apprezzati dai nostri Pontefici. “La tradizione ha preso il via con Papa Giovanni Paolo II – conclude Coldiretti Vicenza – che apprezzava il turione bianco bassanese nelle sue più diverse interpretazioni, dall’insalata al più esaltante dei piatti: il risotto”.

Fonte: Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

Foto di copertina: https://asparagobiancobassano.com/