Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda è pronta per giocare a Sassuolo la gara decisiva per l’accesso alle semifinali playoff. – Volley Montecchio, domenica a Sassuolo gara decisiva per i playoff

L’ultima giornata della Pool promozione di domenica prossima deciderà chi sarà il quarto contendente per la fase finale, che assegnerà il secondo biglietto per la serie A, dopo la promozione già assicurata per Roma. In lizza ci sono quattro squadre: Montecchio, Talmassons e Busto Arsizio a quota 53 punti e Mondovì a 52.

Nell’anticipo di venerdì sera Talmassons e Busto giocheranno uno scontro diretto, il cui risultato sarà significativo.

“È inutile nasconderci che quella di domenica sarà una partita decisiva – sottolinea Mario Fangareggi, secondo coach di UVMM -. Possiamo ancora oltremodo pensare di proseguire e andare ai playoff, anche se so, per esperienza, che è difficile fare calcoli o ipotesi sui risultati delle altre partite.

Noi abbiamo le nostre chance, che passano inevitabilmente attraverso una vittoria, e perciò ci stiamo preparando perché con Sassuolo noi dobbiamo fare la nostra parte e quello che accadrà sugli altri campi ci interessa relativamente poco.

Vogliamo concludere questa fase con un’altra vittoria, in linea con il nostro obiettivo della Pool promozione che era quello di fare tutti i punti possibili, come durante il campionato.

La partita sarà comunque difficile, perché è vero che Sassuolo ha registrato vari problemi fisici durante l’anno, ma è vero anche che è arrivato a questo livello mettendo spesso in difficoltà le altre squadre con un gioco molto veloce e qualitativo.

Noi dovremo riuscire a contrastarlo imponendo il nostro gioco e mantenendo la continuità, come abbiamo fatto nell’ultima partita contro Mondovì”.

Montecchio Maggiore – San Bonifacio, 14 aprile 2023 –