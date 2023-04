Valdagno – Aperto il bando per accedere al corso per il “patentino ciclomotori”

Valdagno – Torna anche nel 2023 la possibilità di accedere al corso per patente AM “patentino ciclomotori” nelle autoscuole convenzionate con il Comune. L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 14 e i 18 anni (nell’anno 2023) residenti a Valdagno che non hanno usufruito del beneficio negli anni precedenti. Sono 18 i posti a disposizione e la domanda va presentata entro il 22 maggio. È ammessa annualmente una sola domanda per nucleo famigliare. Il bando, i moduli e le istruzioni operative sono disponibili sul sito del Comune. Negli ultimi due anni sono stati esauriti tutti i posti.

“Un’opportunità che il Comune mette a disposizione dei giovani e delle famiglie

e che ha sempre trovato un ottimo riscontro – sottolinea l’assessore ai trasporti Ester Peruffo -. Con questa iniziativa abbiamo risposto a una necessità delle autoscuole locali e allo stesso tempo aiutiamo ogni anno quasi una ventina di nuclei famigliari, scelti sulla base dell’ISEE, a sostenere le spese per il patentino“.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce infatti in seguito alla concessione da parte del Comune di utilizzare in comodato gratuito l’area retrostante il cimitero di Valdagno alle autoscuole Perin Lino dei F.lli Perin snc. Autoscuola ed Agenzia Marangon sas di Carlotto M. & C. (ex autoscuola Pasubio di Vigolo Marcello). E Recoarese di Povolo Giuliano, al fine di effettuare prove ed esami per il conseguimento della patente AM (motorini). A fronte di questo, il Comune ha chiesto che le autoscuole consentano ogni anno l’accesso gratuito al corso e all’esame (corso teorico, massimo 2 guide e 1 prova su circuito) a un gruppo di ragazzi e ragazze. Rimangono a carico del richiedente i costi relativi alla visita medica, alle tasse governative e alle marche da bollo. Oltre a eventuali ulteriori guide o esami che dovessero rendersi necessari.

Oltre alla domanda compilata e sottoscritta dal richiedente, è necessario presentare l’informativa al trattamento dati personali sottoscritta, una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore per cui si richiede il corso e la certificazione ISEE in corso di validità: quest’ultima servirà per stilare la graduatoria.

Informazioni presso l’Ufficio Trasporto Pubblico (tel. 0445/428178): da lunedì a venerdì con il seguente orario: 9.00-12.30 e il giovedì pomeriggio 16.00-18.30.

Link a bando e moduli : https://www.comune.valdagno.vi.it/comunichiamo/notizie/accesso-al-corso-patenti-am-bando-2023

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Valdagno