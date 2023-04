Un nuovo direttore per il laboratorio analisi dell’ULSS 7 Pedemontana

L’incarico è stato affidato alla dott.ssa Mariela Marinova, proveniente dall’Azienda Ospedaliera di Padova e sarà il nuovo direttore per il laboratorio analisi.

È stata formalizzata oggi dalla Direzione la nomina della dott.ssa Mariela Marinova alla Direzione dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Analisi dell’ULSS 7 Pedemontana. Che comprende sotto un unico coordinamento i laboratori degli ospedali di Bassano, Santorso e Asiago.

Nata a Sofia (Bulgaria), la dott.ssa Marinova

si è laureata in Medicina e Chirurgia nella sua città natale, per poi conseguire la specializzazione in Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all’Università degli Studi di Padova. Dal 2014 ha lavorato ininterrottamente presso l’Azienda Ospedaliera di Padova con incarichi di crescente responsabilità.

Parallelamente ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Padova nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica. È stata inoltre correlatrice di diverse tesi di laurea ed è autrice o coautrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Oltre ad avere partecipato in qualità di relatore o docente a numerosi congressi organizzati da società scientifiche nazionali ed internazionali.

La dott.ssa Mariela Marinova

«Sono molto onorata di assumere questo incarico – commenta la dott.ssa Marinova -. Un incarico che rappresenta una sfida professionale data la complessità clinica e organizzativa della struttura, che comprende tre diversi laboratori in altrettanti ospedali. La sfida per me è ancora più grande perché provengo da una scuola, quella del prof. Mario Plebani, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Dirigerò un laboratorio nel quale hanno svolto e svolgono la loro attività colleghi che conosco e che stimo per la loro professionalità.

Cercherò di creare un clima di grande collaborazione non solo all’interno dei laboratori e tra i laboratori, ma anche con tutti i colleghi clinici, affinché i dati del laboratorio possano essere correttamente utilizzati per assicurare la migliore qualità di cura per i pazienti».

il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza

Un incarico di grande responsabilità, così come di assoluto rilievo è l’attività del Laboratorio Analisi, come sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza. «Il Laboratorio Analisi è una funzione molto delicata, anche se raramente gli viene dedicata l’attenzione che merita. Sul piano gestionale è responsabile di centinaia di migliaia di test ogni anno, perché qui confluiscono tutti gli esami richiesti non solo per i pazienti degli ospedali, ma anche dal territorio, dunque la gestione di questa struttura rappresenta una sfida impegnativa innanzitutto sul piano organizzativo.

Allo stesso tempo si tratta di un lavoro che non conosce mai sosta, perché il Laboratorio Analisi è di supporto h24 alla presa in carico dei pazienti ospedalieri. Il tutto naturalmente garantendo la massima affidabilità del risultato e sicurezza nella manipolazione dei campioni. Auguro dunque alla dott.ssa Marinova buon lavoro, certo che nei laboratori dei nostri ospedali potrà contare non solo su strutture moderne e ben attrezzate, ma anche su un team di lavoro competente e motivato».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana