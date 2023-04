In Bertoliana, Vicenza, presentazione del libro “Parole d’altro genere”

“Parole d’altro genere”, mercoledì 19 aprile in Bertoliana la presentazione del libro della sociolinguista Vera Gheno

Mercoledì 19 aprile alle 17, nella sede della Biblioteca civica Bertoliana di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, Vicenza, sarà presentato il libro “Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo”, curato dalla sociolinguista e scrittrice Vera Gheno.

L’evento rientra nel calendario di iniziative legate al 150° anniversario della nascita di Elisa Salerno, promosso dall’associazione Presenza Donna e dalla Congregazione delle suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria, con il patrocinio del Comune e della Diocesi di Vicenza, e in collaborazione con la civica vicentina.

Elisa Salerno (1873 – 1957), giornalista, scrittrice, editrice e femminista cristiana – che dedicò la vita a lottare contro ciò che ostacolava la dignità femminile negli ambiti familiare, lavorativo, sociale ed ecclesiale -, nelle pagine prima de “La Donna e il Lavoro” e poi di “Problemi Femminili” dedicò varie riflessioni sugli stereotipi di genere nel linguaggio.

Questo tema ha spinto una delle più note sociolinguiste del nostro Paese, Vera Gheno, a cercare parole che fino a oggi erano rimaste nascoste sotto strati polverosi di patriarcato, dimenticanza e ignoranza.

Ne è uscito il volume “Parole d’altro genere” (Rizzoli, 2023), una selezione originale e unica di testi – che parte da Saffo e passa per Zelda Fitzgerald, Margaret Mitchell e molte altre – attraverso i quali Gheno costruisce un atlante dello spazio, ma anche del tempo raccontandoci la scrittura femminile che attraversa epoche, continenti e generi (non solo letterari), e ci guida in un viaggio nella cosiddetta scrittura femminile. Per scoprire come le donne hanno contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo e come hanno lottato con tutte sue forze per tramandare saperi, idee, parole preziose.

Dialogherà con la scrittrice la giornalista Federica Augusta Rossi.

Vera Gheno

ha collaborato dal 1999 al 2019 con l’Accademia della Crusca e dal 2018 al 2021 con la casa editrice Zanichelli; insegna all’Università di Firenze, dove è ricercatrice a tempo determinato al corso di laurea di Scienze umanistiche per la comunicazione. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana. Ha scritto “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” (2019), “Potere alle parole. Perché usarle meglio” (2019), “Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole” (2021) e “Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo” (2022).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza