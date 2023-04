Fratelli d’Italia presenta la lista candidati a sostegno di Rucco

Diciotto donne e 14 uomini per un totale di 32 candidati con una pluralità di competenze e professionalità: è la lista di Fratelli d’Italia collegata alla candidatura di Francesco Rucco a sindaco di Vicenza, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa in Campo Marzo “luogo simbolo della città per il quale vogliamo continuare a lavorare per restituirlo appieno ai vicentini, utilizzando al meglio i fondi del PNRR per una autentica rigenerazione dell’area, implementando gli sforzi della Polizia locale e il raccordo con le forze dell’ordine per il controllo del territorio, ultimando inoltre l’iter amministrativo del regolamento del commercio, indispensabile per valorizzare gli insediamenti commerciali in centro storico e nei quartieri, anche in funzione di mantenimento del decoro urbano e di contrasto al degrado”, fa sapere l’onorevole e coordinatore cittadino Silvio Giovine.

Il partito della premier Giorgia Meloni è pronto a ritagliarsi così un ruolo da protagonista nella coalizione di centrodestra, che corre unita e compatta per vincere le elezioni comunali del 14 e 15 maggio e riconfermare Rucco alla guida di Palazzo Trissino.

Ricandidati gli uscenti: l’assessore e coordinatore provinciale Mattia Ierardi e i consiglieri comunali Roberto D’Amore, Nicolò Naclerio e Andrea Pellizzari. In lista c’è l’ex deputato di An Giorgio Conte, la cui candidatura sgombera il campo da ogni equivoco rispetto ai confronti dialettici dei mesi scorsi. Non c’è invece Giovine, che una volta terminato il suo mandato di assessore della giunta Rucco continuerà a farsi portatore degli interessi di Vicenza in Parlamento, dove è già membro delle commissioni Attività produttive e Lavoro alla Camera.

Il dato anagrafico dei 32 candidati di Fratelli d’Italia è trasversale: si va dalla studentessa diciottenne Desiree David a Gabriella Carta, pensionata classe ’56. Variegati gli ambiti lavorativi degli aspiranti consiglieri comunali meloniani. Con rappresentanti del mondo delle professioni e dell’impresa, del commercio e del sociale, dello sport e delle forze armate.

“È una lista autorevole, che abbiamo costruito seguendo criteri di competenza e professionalità ma anche per radicamento nel territorio, rappresentatività dei diversi tessuti sociali e capacità di amministrare. Donne e uomini preparati e con le caratteristiche adatte per tradurre le nostre proposte in risposte importanti per Vicenza – commenta il coordinatore cittadino di FDI Silvio Giovine –. In questi cinque anni abbiamo fatto molto al fianco del sindaco Rucco, nonostante la pandemia e la crisi energetica, emergenze che abbiamo governato nel migliore dei modi e che hanno imposto nuove priorità. Tanto altro è ancora da fare e nei prossimi cinque anni chiuderemo il percorso di crescita e sviluppo che abbiamo avviato per la città, confidando su una filiera istituzionale con la Regione e lo Stato, di cui il nostro tessuto socioeconomico potrà beneficiare”, conclude Giovine.

L ’ elenco dei 32 candidati di Fratelli d ’ Italia

1) Mattia Ierardi: vicentino, classe ’80, diplomato Geometra, imprenditore prestato alla politica.

Inizia l’esperienza politica a 16 anni nel movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Dal 2013 al 2018 e dal 2021 ad oggi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e dal 2013 membro dell’assemblea nazionale. Da ottobre 2019 assessore comunale con deleghe alle Infrastrutture, Protezione Civile, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Agricoltura e Parco della Pace.

2) Roberto D’Amore: per 13 anni consigliere alla circoscrizione 6 e poi assessore della giunta Hullweck. Capogruppo uscente di Fratelli d’Italia a Palazzo Trissino.

Tra le sue passioni la pesca subacquea, il tiro sportivo, la palestra e l’aiuto verso il prossimo.

3) Nicolò Naclerio: 34 anni, consigliere comunale dal 2018.

A ottobre 2019, con delega del sindaco Rucco, incaricato di occuparsi di studi e progetti per il miglioramento della sicurezza e della Polizia locale di Vicenza.

Di professione commerciante, si interessa di sport e politica da sempre.

4) Andrea Pellizzari: affermato avvocato del Foro di Vicenza, già consigliere comunale per tre mandati.

5) Nicolò Stefano Aldighieri: vicentino, classe 2001, studente di Giurisprudenza, presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia dal 2020. Dal maggio 2021 collabora con Il Secolo d’Italia, quotidiano della Fondazione Alleanza Nazionale.

6) Kaoutar Badrane: 41 anni, è laureata in Giurisprudenza e primo avvocato marocchino in Italia, esperto in diritto internazionale comparato e dell’antidiscriminazione. Fra le sue battaglie professionali principali, la tutela della donna nei vari ordinamenti giuridici.

7) Roberto Bardin: classe 1962, diplomato in elettrotecnica.

Ex Alpino presso la Brigata Alpina Cadore (BL). Cresciuto nel quartiere di Polegge, attivo in gruppi sociali e d’arma. Attualmente è consulente nel settore energie rinnovabili e depurazione acqua.

Già segretario del Gruppo Alpini locale per dieci anni e dirigente sportivo di ciclismo e calcio a 5.

8) Alessandro Benigno: 35 anni, vicentino, laureato in Giurisprudenza.

Giornalista, è consulente esperto in comunicazione strategica e tutela reputazionale per gruppi industriali e organizzazioni nazionali e internazionali. Già presidente provinciale di Vicenza del movimento giovanile di Alleanza Nazionale, è appassionato di affari europei, lettura, calcio e tennis.

9) Katia Biasiolo: 52 anni, avvocato, sposata con quattro figli.

Da anni dedica energie e competenze per assicurare la libertà di scelta educativa delle famiglie, dando apporto nel CdA di un noto Istituto scolastico cattolico paritario di Vicenza.

10) Massimiliano Cappello: classe ‘99, nato a Bassano del Grappa, diploma di maturità scientifica. Giovane studente universitario e grande sportivo, ha deciso di mettersi in gioco per Vicenza, una città che ama e in cui vive dall’ormai lontano 2005.

11) Gabriella Carta: casalinga, classe ’56.

12) Giorgio Conte: ingegnere civile edile con studio professionale a Vicenza, inizia la militanza politica da giovanissimo nelle file del Fronte della Gioventù e del FUAN. Già vicesindaco dal 1998 al 2002 e coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale dal 1999 al 2007, è stato deputato alla Camera per tre legislature dal 2001 al 2013.

13) Teresa Dal Santo: 54 anni, vicentina, diplomata in Ragioneria. Commerciante da generazioni.

Da molti anni attiva nella categoria di appartenenza e in una associazione prestigiosa del centro storico.

14) Desiree David: studentessa maturanda, classe 2004, militante del movimento giovanile di Fratelli d’Italia e volontaria della Croce Rossa Italiana.

15) Giulia Gennaro: vicentina, classe 1984, mamma e appassionata di politica da sempre.

16) Debora Giorio: classe ‘75, diploma di Ragioneria con indirizzo commercio con l’estero e massoterapista, svolge la sua professione in ambito sanitario e anche nel mondo sportivo, in particolare quello calcistico vicentino. Nel 2018 candidata alle elezioni comunali di Quinto Vicentino nella lista civica Un Futuro Per Quinto.

17) Jennifer Grande: imprenditrice nel settore degli eventi pubblici e privati.

Ideatrice e fondatrice del primo evento ufficiale della città di Vicenza sul mondo del vino e la valorizzazione del territorio, il ViWine Festival.

18) Caterina Grumolato: 48 anni, mamma di Anna e Giovanni. Dopo aver intrapreso gli studi in Psicologia, si è occupata di pubbliche relazioni per aziende nel settore della moda e della ristorazione. Attualmente collabora con diverse agenzie immobiliari locali.

19) Ornella Guglielmi: 57 anni, madre di Lucrezia e Benedetta. Commerciante, arredatrice d’interni nella storica azienda di famiglia per oltre 30 anni, appassionata di sport e discipline olistiche.

20) Luca Lapo: viceresponsabile regionale per il Veneto del dipartimento Disabilità e Equità sociale di Fratelli d’Italia.

21) Cristina Zairica Marin: laureata in Giurisprudenza, attualmente collabora con uno studio legale.

22) Francesca Marittimi: vicentina, diplomata al liceo linguistico. Tecnico sportivo, insegna ginnastica finalizzata alla salute e al benessere. Amante degli animali.

23) Patrizia Nati: 51 anni, assistente alle vendite e responsabile Visual Indoor nel settore dell’abbigliamento. Da sempre vicina alle idee della Destra sociale, è attiva da anni nell’associazionismo vicentino. È tra le fondatrici nonché portavoce del comitato Vicentine per Norma Cossetto.

24) Massimo Omerini: vicentino, classe ’62, medico chirurgo e medico di famiglia in città dal 2000.

Già medico volontario in Africa e Filippine, è padre di tre figli di cui uno disabile grave di 26 anni. Dal 2019 consigliere del CdA di Ipab Vicenza. Ex presidente nel 2021 di Ipark Srl, società in house di Ipab.

25) Stefano Orfanò: nato a Roma, nel 1982 si arruola all’Accademia militare di Viterbo per poi divenire sottoufficiale Alpino della Brigata Julia. Istruttore di educazione fisica militare, ha conseguito il brevetto di sci e alpinismo. Già attivo in missioni internazionali come in Afghanistan, dopo il congedo svolge ruoli professionali in ambito civile.

Iscritto al ruolo d’Onore dei sottufficiali d’Italia per meriti onorifici in servizio nei teatri di guerra.

26) Daniela Padovan: divorziata, due figli. Socia di Srl e amministratore. Membro consigliere di AIDO Vicenza circoscrizione 6. Già membro del Consiglio Pastorale e ora membro del Consiglio Affari economici della Parrocchia di San Carlo a Vicenza.

27) Michele Pagliarusco: classe 1972, padre di due figli, diplomato con specializzazione in Marketing e Vendite conseguita al Cuoa di Altavilla Vicentina. Ha lavorato 7 anni in Coca Cola Italia ricoprendo vari ruoli commerciali, ora è Area Manager Nord Italia in Nestlé, da circa 20 anni nel settore della GDO.

28) Clotilde Alberta Pedaccini: madre di due figli, vicentina, dal 1981 attiva nel volontariato sociale e in sanità. Fra le varie iniziative intraprese, ha curato l’organizzazione di strumenti standard per il trasporto su strada dei malati.

29) Daniele Pedrazzoli: classe ‘77, libero professionista nel comparto assicurativo per aziende, padre di famiglia militante da 24 anni prima in An e ora in Fratelli d’Italia.

30) Laura Pellichero: 41 anni, avvocato civilista. Of Counsel di Studio DLS & Partners. Presidente della sezione Riviera Berica di Fidapa BPW Italy e consigliere dell’associazione culturale Lumen. Appassionata di arte, montagna e territorio locale.

31) Elisabetta Saba: classe 1975, sposata con due figli. Diplomata Ragioniera e Naturopata. Attualmente consulente e Regional Manager presso un’azienda di vendita diretta. Da sempre presente e attiva nelle associazioni locali, nelle iniziative di interesse culturale e di promozione territoriale.

32) Loredana Zezza: classe 1957, veneziana di nascita ma vicentina da sempre, già consigliera comunale, presidente del Comitato antidegrado di Piazzale Bologna. Già ristoratrice e imprenditrice del settore food.

Vicenza, 14 aprile 2023

Fonte Fabio Miotti Ufficio Stampa