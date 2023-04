Donazione organi e tessuti, Vicenza aderisce alla campagna “unSìinComune!”

La campagna “unSìinComune!” è promossa da Anci, Ministero della Salute e Cnt in occasione della Giornata nazionale del 16 aprile

Anche Vicenza aderisce alla campagna di sensibilizzazione un “unSìinComune!”, realizzata dall’Anci insieme al Ministero della Salute e al Centro nazionale trapianti (Cnt) in occasione della 26esima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti del 16 aprile 2023.

Come recita la campagna, dichiarare il proprio “Sì” in Comune è facile: i cittadini maggiorenni possono infatti esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, trasformando così un atto individuale in un gesto collettivo di fiducia e responsabilità.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,170294

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza