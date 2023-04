Confindustria Vicenza: presentazione del libro “Non è un paese per madri”

“Non è un paese per madri”: la presentazione del libro di Alessandra Minello

L’appuntamento, lunedì 17 aprile alle 18.00, è organizzato da Libreria Galla 1880 in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza.

Lunedì 17 aprile, alle ore 18.00, allo Spazio Galla della Libreria Galla 1880, si terrà la presentazione del libro Non è un paese per madri di Alessandra Minello (Laterza).

L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza e Libreria Galla 1880, si va ad inserire nel progetto “Generazioni Future“, avviato dal Gruppo lo scorso anno, e volto a mappare le migliori pratiche aziendali a supporto della natalità.

“Ci siamo dati l’obiettivo di tenere costantemente viva l’attenzione sulla ‘questione demografica’ e sul fenomeno della denatalità che caratterizza il nostro Paese” sottolinea Camilla Cielo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. “Momenti di approfondimento e confronto come quello di lunedì sono assolutamente fondamentali, sia per aumentare la consapevolezza dell’emergenza in atto, sia per contribuire a innescare quel cambiamento culturale di cui l’Italia – come rileva ampiamente l’autrice – ha estremo bisogno”.

La partecipazione è libera

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Chiara Pellizzari.

Abstract

In Italia nascono sempre meno bambini, aumentano le donne senza figli, chi diventa madre lo fa sempre più tardi. Perché una dimensione della vita che dovrebbe essere semplice è diventata così complicata? Per rispondere bisogna affrontare sia gli aspetti culturali sia quelli strutturali che pesano sulle spalle delle italiane. Tra i primi, il mito della maternità che esercita una pressione fortissima nel nome di un ideale di perfezione. Tra gli aspetti strutturali, mancanza di servizi per l’infanzia, congedi parentali non equamente distribuiti e incertezza lavorativa. In questo saggio – informatissimo e ricco di dati – idee e proposte per superare la crisi demografica e per immaginare una società in cui vita professionale e vita privata siano in armonia.

Alessandra Minello

è ricercatrice in Demografia al Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Padova. Studia le differenze di genere in Italia e in Europa negli ambiti della scuola, della famiglia e del lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Vicenza

Vicenza, 14 aprile 2023