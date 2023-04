Confartigianato Vicenza: webinar per presentare la figura del revisore legale

Giovedì 20 aprile Confartigianato Imprese Vicenza propone un webinar (a partire dalle ore 12.00) dedicato a “La nomina del revisore legale dal 2023: come prepararsi”. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le novità in materia, scopi e obiettivi della nuova figura del revisore legale e sarà presentato anche il nuovo servizio proposto ai soci artigiani dedicato alla Revisione legale obbligatoria. Il revisore è un soggetto terzo indipendente che, attraverso un’attività di verifica periodica, controlla che la contabilità sia tenuta in modo puntuale e corretto, e certifica il bilancio di esercizio, che acquista, in tal modo, maggiore affidabilità nei confronti dei terzi.

A supporto delle imprese interessate, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, Confartigianato Vicenza, e in particolare l’Area Gestione d’Impresa, affiancherà le aziende associate costituite in forma di società di capitali nel passaggio alla revisione legale, in modo da rendere l’impatto operativo meno pesante possibile. L’obiettivo di Confartigianato è di essere ancora una volta a fianco dei suoi soci e di proporre, quindi, una soluzione a misura di piccola e media impresa per tutte quelle aziende che si affacciano per la prima volta all’obbligo di avere un “controllore” della contabilità e del bilancio. Il messaggio che Confartigianato vuole trasmettere è perciò che se la revisione legale è un obbligo, e non deve necessariamente rappresentare un problema, ma anzi diventare un’opportunità per una gestione più sana.

