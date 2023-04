Confartigianato Vicenza, Scuola per Genitori: punto giovani su scuola e lavoro

Torna la Scuola per Genitori per fare il punto del cambiamento in atto e fornire utili strumenti per nuove strade educative

La Scuola per Genitori di Confartigianato Imprese Vicenza torna e propone, con una nuova formula, tre incontri ad ottobre con iscrizioni già aperte. Considerato che per i ragazzi il ruolo dei genitori è ancora fondamentale per le decisioni chiave relative a scuola e lavoro, e considerato che la pandemia ha stravolto l’economia e la società, la Scuola per Genitori torna ad essere strumento di confronto, riflessione e comunicazione per cercare nuove strade educative proprio per accompagnare i giovani nelle scelte importanti quali, appunto, i percorsi scolastici che aprono la strada al futuro lavorativo. A loro, infatti, oggi guardano le imprese, in carenza di competenze e professionalità, per continuare a crescere, innovarsi e produrre benessere per la comunità.

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma per:

MARTEDI’ 18 APRILE ORE 11.30



Sala Giunta della Sede di Confartigianato Imprese Vicenza,

Via Fermi 134, Vicenza

Intervengono: per Confartigianato Imprese Vicenza, il Segretario Generale, Francesco Giacomin; Riccardo Barbato, delegato all’Orientamento e ai rapporti con la scuola; Sandra Fontana, responsabile Area Capitale Umano; Carlotta Andracco dell’Ufficio Studi per alcuni dati relativi alle nuove generazioni; e (in video collegamento) Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, e relatore del primo incontro in programma.

Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza