Lunedì 17 aprile 2023 al Teatro Remondini – Bassano – il concerto della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band

Il Teatro Remondini di Bassano del Grappa ospiterà lunedì sera 17 aprile 2023 alle ore 21 la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, banda ufficiale della Marina Americana in Europa, conosciuta anche come la banda della NATO, che si esibirà nel concerto “Tu vuò fà l’italiano – omaggio musicale alle relazioni Italia e Stati Uniti” promosso in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa.

Diretta dal maestro Lieutenant Commander Kelly Cartwright, è un’organizzazione musicale multi-nazionale con sede a Napoli Capodichino. Si esibisce in Europa, Africa e Asia occidentale e ha raggiunto nelle tournée un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 Paesi, grazie alle centinaia di esibizioni che svolge ogni anno.

Composta da circa 45 elementi, in gran parte americani e con la partecipazione di musicisti delle FFAA italiane e dei Carabinieri propone un repertorio molto variegato e spazia dalla musica classica a quella jazz e all’etnica, in omaggio agli artisti e ai linguaggi musicali da tutto il mondo.

A Bassano si esibirà con musiche di Morricone, Piazzola, Carosone, Artie Shaw, J. Strauss, ed altri.

L’ingresso al concerto è libero.

Bassano del Grappa, 13 aprile 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa -Servizi di Staff – Ufficio Stampa