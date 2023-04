A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

In direzione Milano nelle notti del 17 e 18 aprile 2023

Lungo l’autostrada Brescia – Padova sono state programmate lavorazioni di propedeutiche alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine, in A4 in careggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 266+000 al Km 264+500), i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia ridotte nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E VERONA SUD

In direzione Venezia nelle notti del 18 e del 19 aprile e dalle ore 21 di venerdì 21 aprile alle 12.00 di domenica 23 aprile 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di ripavimentazione in carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.277 al Km. 279) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 18 e mercoledì 19 e venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo; dalle ore 6.00 di sabato 22 aprile fino alle ore 12.00 di domenica 23 aprile 2023 i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia.

LAVORI IN A31 TRA DUEVILLE E THIENE

In direzione Piovene Rocchette nella notte del 18 aprile 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per cantieri di rifacimento giunti in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Dueville e Thiene (dal Km 73+700 al km 74+700) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di martedì 18 aprile 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A31 TRA L’INTERCONNESSIONE A4/A31 E VICENZA NORD

In direzione Piovene Rocchette nelle notti dal 19 al 22 aprile 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per cantieri di rifacimento giunti in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra l’interconnessione A4/A31 e il casello di Vicenza Nord (dal Km 53+800 al km 54+500) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 aprile 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E VERONA EST

In entrambe le direzioni (sia Milano che Venezia) nelle notti del 19 e 20 aprile 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di riposizionamento new Jersey dal Km 293+000 al Km 291+000, in entrambe le carreggiate (sia direzione Milano che direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Verona Est, si viaggerà su due corsie ridotte di marcia nelle notti di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

