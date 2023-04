A Lusiana Conco due mesi a tutto Tarassaco

In corso la rassegna gastronomica sul Tarassaco di Conco De.Co organizzata da Comune, Pro Loco e Ristoratori Confcommercio su un’erba spontanea molto apprezzata in cucina

Per due mesi il paese di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, è la patria del Tarassaco, questa straordinaria erba spontanea molto apprezzata in cucina e che in queste zone cresce particolarmente tenera e delicata, con un sapore che dal caratteristico amarognolo sconfina anche verso il dolce.

Ad aprile e maggio si tiene, infatti, la rassegna gastronomica

“A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co.”, organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dai Ristoratori Confcommercio della zona (con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza). Una rassegna iniziata da alcuni giorni ma che avrà il suo clou tra il 21 aprile e il 19 maggio, con una serie di appuntamenti in ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie e macellerie del territorio.

Dieci le attività del paese coinvolte – alle quali si aggiunge un locale di Asiago – impegnate a valorizzare nelle loro preparazioni la raccolta locale di questo prodotto.

Alle specialità gastronomiche a base di tarassaco, sempre disponili per tutto il periodo della rassegna, si aggiungono speciali eventi a tema, con l’intero programma consultabile nel portale di Confcommercio Vicenza www.ristoratoridivicenza.it.

Si inizia venerdì 21 aprile alle ore 20.00

con la serata gastronomica alla Trattoria Fontanella di Lusiana (si replica venerdì 19 maggio). Si prosegue domenica 23 aprile a Conco alla Macelleria Conco di Antolini Eleonora (che “concede il bis” domenica 30 aprile) che propone una particolare specialità da asporto a base di tarassaco. Ci si sposta poi a Rubbio di Conco, il 28 aprile, per la serata gastronomica proposta dal Ristorante Milleluci.

Ci si trasferisce quindi momentaneamente ad Asiago, sabato 29 aprile alle ore 20.00 per un’altra serata gastronomica al Ristorante Campomezzavia (in replica il 6 maggio). Sempre sabato 29 aprile (con inizio alle 17.00) spritz&snack al tarassaco al Bar Pasticceria Cortese di Conco (che sarà protagonista anche domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio).

Domenica 30 aprile si potrà trovare una particolare specialità a base di tarassaco alla Macelleria da Renato Perin a Lusiana (da asporto). Il 1° maggio (con inizio ore 20.00) si potrà vivere la serata gastronomica proposta dal Lebele Bar Pizzeria di Conco. Mentre venerdì 5 maggio appuntamento alla Trattoria Locanda Pizzeria alla Rosa di Lusiana (serata gastronomica con inizio alle ore 20.00 e infine sabato 6 maggio il programma delle serate gastronomiche prosegue alla Trattoria al Tornante di Conco.

Partecipano alla rassegna con le proprie specialità, pur non organizzando eventi a tema, il Ristorante pizzeria bar paninoteca da Maino di Conco (piatti e pizze a base di tarassaco) e la Pizzeria La Rondinella di Rubbio di Conco (anche qui, piatti e pizze a base di tarassaco).

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza

Vicenza 14 aprile 2023