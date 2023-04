Vicenza, controlli antispaccio: segnalate due persone alla prefettura

Controlli antispaccio della polizia locale a Campo Marzo e al Giardino Salvi, segnalate due persone alla prefettura

Due persone sono state segnalate alla prefettura per detenzione di droga per uso personale dopo essere state fermate nell’ambito dei controlli antispaccio e antidegrado effettuati nei giorni scorsi dalla polizia locale a Campo Marzo e al Giardino Salvi.

Il primo uomo, O.M. 34 anni, è stato bloccato dagli agenti della squadra antidegrado e del Nos in via Gorizia dopo che a Campo Marzo, alla vista delle auto di servizio della polizia locale, ha tentato fuga tra le giostre del luna park di Pasqua. All’inseguimento hanno assistito numerosi cittadini che hanno applaudito gli agenti al termine dell’intervento. Dalla perquisizione è emersa una dose di marijuana che ha fatto scattare la segnalazione alla prefettura.

Le pattuglie si sono quindi spostate al Giardino Salvi dove un giovane, visti gli agenti, ha cercato di disfarsi di una dose di marijuana e di dileguarsi di corsa lungo corso Santi Felice e Fortunato. Raggiunto in via Lodi, T.R. 20 anni, è riuscito in un primo momento a divincolarsi per poi essere definitivamente bloccato. Privo di documenti, è stato fotosegnalato. Per lui, oltre alla segnalazione alla prefettura, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza