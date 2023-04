Ulss 7 Alto Vicentino: il 19 e 21 aprile informazioni e consulenze gratuite

Giornata Nazionale della Salute della Donna: il 19 e 21 aprile informazioni e consulenze gratuite

Per la prevenzione del diabete nella popolazione femminile e per supporto alle situazioni di disagio psicologico

Anche nell’Alto Vicentino l’ULSS 7 Pedemontana proporrà una serie di iniziative di prevenzione e diagnosi precoce nell’ambito della (H)Open Week, promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna.

Più in dettaglio, il 19 aprile l’Unità Operativa di Diabetologia del Distretto Alto Vicentino, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Alto Vicentino, offrirà la possibilità di effettuare test gratuiti per la misurazione di glicemia, pressione arteriosa, calcolo dell’indice di massa corporea e circonferenza dell’addome, oltre che ricevere una serie di informazioni e consigli di salute: il tutto con l’obiettivo di valutare il rischio di insorgenza del diabete. I test saranno svolti con accesso diretto – dunque senza prenotazione – dalle 900 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00 presso la Casa della Salute di Schio, nei locali messi a disposizione dell’Associazione Diabetici Alto Vicentino.

Nella giornata del 21 aprile, invece, chiamando il numero 0445 388757 dalle 9.00 alle 12.00, il Centro di Salute Mentale di Thiene sarà a disposizione per offrire informazioni telefoniche sui servizi e sulle modalità di accesso relativi alle problematiche indicate.

All’ospedale di Santorso la (H)Open Week avrà inoltre un ulteriore prologo venerdì 19 maggio, con un incontro informativo rivolto alla popolazione ospitato presso la sala conferenze, sul tema “Rinascere dopo la menopausa. Stili di vita e terapie ormonali su misura”, che vedrà come relatrice principale la prof.ssa Alessandra Graziottin, specialista in Ostetricia, Ginecologia e Oncologia, nonché volto noto al grande pubblico televisivo per la sua attività divulgativa.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana