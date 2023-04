Schio: al Parco la Valletta arriva la MTB con una tappa della Veneto Cup Kids 2023

È in programma per domenica 23 aprile al Parco La Valletta di Schio una delle 12 tappe della Veneto Cup Kids 2023. Competizione regionale di MTB per giovani dai 6 ai 12 anni. La prima partenza dei bikers è prevista per le ore 11. Nel parco cittadino – scelto perché si presenta come un percorso ricco di passaggi tecnici con continui rilanci e tratti di single track – si sfideranno le categorie da G1 a G6.

In termini di partecipazione si punta a ripetere gli ottimi risultati dello scorso ann. «Ci aspettiamo circa 300 ragazzi pronti a sfidarsi – dicono dal Veloce Club Torrebelvicino 1980, società ciclistica dilettantistica che organizza la competizione. Specializzata nelle categorie giovanili e vincitrice della Veneto Cupo Kids 2021 e 2022 – Desideriamo ringraziare fin da subito l’Amministrazione Comunale che continua a promuovere questo sport nel territorio, dando spazio a tanti piccoli atleti che cominciano il loro percorso».

«L’area della Valletta,

grande polmone verde della nostra città, si presta particolarmente ad eventi di questo tipo, grazie ai percorsi molto tecnici inseriti in un contesto suggestivo che saprà attrarre tanti appassionati anche per la sua vicinanza al centro città – aggiunge l’assessore allo sport Aldo Munarini -. Ovviamente anche questo appuntamento si inserisce nel cartellone di Schio Città Europea dello Sport 2023, con tanti eventi in programma che diventano occasione per stare insieme e anche per valorizzare alcuni dei luoghi più belli della nostra città».

Per i partecipanti alla competizione sono previsti dei parcheggi riservati accanto alla stazione degli autobus in piazzale Divisione Acqui. Nella giornata di domenica 23 aprile dalle 8 alle 16 sono previste delle modifiche della viabilità di via Valletta nel tratto compreso tra via A. Toaldi e via Grumi dei Frati con l’istituzione del divieto di transito per consentire il regolare svolgimento della gara.

Nella foto di copertina, da sinistra: Aldo Munarini, Matteo Dalla Pozza, Elisa Dalla Fina e Domenico Storti

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio

Schio, 13 aprile 2023