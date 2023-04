Il vicentino Paolo Scaroni nominato nuovo presidente di Enel, il commento dell’amministrazione:

“Complimenti per una figura che rappresenta un orgoglio per la città e con cui si potranno sviluppare insieme progetti per l’energia e l’ambiente”

La notizia della nomina da parte del governo Meloni di Paolo Scaroni a nuovo presidente di Enel, la società energetica che aveva già guidato come amministratore delegato nel 2002, ha generato soddisfazione anche a palazzo Trissino con il commento da parte dell’amministrazione comunale.

“Abbiamo appreso la notizia in maniera più che positiva perchè la figura di Paolo Scaroni rappresenta un’orgoglio per tutta la città, essendo un personaggio di spicco nel mondo per quanto riguarda l’economia e la finanza.

Questo ruolo preminente in una delle società partecipate più importanti dello Stato va a coronare una carriera di successi e di grandi risultati ottenuti. A lui i più sentiti complimenti e siamo sicuri che saprà agire con la sua riconosciuta oculatezza ed esperienza.

Poter contare, in un ruolo così strategico per il Paese, su una figura come la sua sarà sicuramente un’occasione da sfruttare per i prossimi anni nel creare anche insieme progetti per la città che amiamo e su cui vogliamo investire, soprattutto sui temi strategici dell’energia e dell’ambiente.

Ci accomuna anche il cuore calcistico legato al L. R. Vicenza e il sogno è che nei prossimi anni il suo Milan ed il nostro Lanerossi possano giocare nello stesso campionato”.

Vicenza, 13 aprile 2023