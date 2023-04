Ospedale di Asiago il 18 e 22 aprile: informazioni, consigli ed esami gratuiti

Giornata Nazionale della Salute della Donna: all’Ospedale di Asiago informazioni, consigli ed esami gratuiti

Martedì 18 e sabato 22 aprile le iniziative proposte da Ostetricia e Ginecologia e Medicina Generale

Doppio appuntamento all’ospedale di Asiago nell’ambito della (H)Open Week, la manifestazione promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna, alla quale anche l’ULSS 7 Pedemontana aderisce con un’offerta di attività e servizi presso tutti i propri ospedali.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero in Altopiano, martedì 18 aprile dalle 15.00 alle 1900, gli specialisti dell’Unità Operativa Percorso Nascita e Ginecologia saranno a disposizione per visite, colloqui ed esami diagnostici gratuiti (ecografie e pap-test), previa prenotazione (inviando la richiesta a silvia.costa@aulss7.veneto.it) e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le attività saranno svolte presso l’Ambulatorio di Ginecologia (raggiungibile dall’ingresso dell’ospedale nuovo seguendo la linea blu al piano terra che porta all’ospedale vecchio, verso l’area dei poliambulatori).

Sabato 22 aprile, invece, dalle 10.00 alle 12.00, l’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale e l’Unità Operativa Percorso Nascita e Ginecologia dell’ospedale di Asiago organizzano un incontro informativo rivolto alle Donne sul tema “Malattie Reumatiche e problematiche ginecologiche”; l’appuntamento si terrà presso la sala riunioni dell’ospedale di Asiago, con ingresso libero. Relatori dell’incontro saranno la dott.ssa Mirca Rita Lagni, Direttore della U.O.C. Medicina Generale di Asiago, il dott. Andrea Cocco, responsabile del Percorso Nascita e Ginecologia di Asiago, e la dott.ssa Francesca De Marchi, medico dell’Ambulatorio Gravidanza a Rischio.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana