L’onlus Run4Hope Italia ricevuta dall’amministrazione comunale di Vicenza

L’onlus Run4Hope Italia in vista della terza edizione della staffetta podistica solidale dedicata alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro con partenza e arrivo, per il Veneto, a Vicenza

L’amministrazione comunale ha incontrato l’onlus vicentina Run4hope Italia che dal 6 al 14 maggio organizzerà la terza edizione della staffetta podistica solidale nazionale “Run4Hope Massigen” dedicata alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Erano presenti il presidente Massimo Giammetta e il segretario Marco Pasquin che hanno consegnato all’amministrazione le maglie ufficiali dell’iniziativa.

La staffetta veneta, in contemporanea con quelle delle altre Regioni, partirà sabato 6 maggio da Vicenza e, passando per Verona, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, arriverà a Vicenza domenica 14, in occasione della giornata speciale di Airc dedicata alle azalee per favorire la raccolta fondi da destinare alla lotta contro i tumori femminili.

Per informazioni: www.run4hope.it.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza