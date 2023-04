Prima operazione in Veneto di finanziamento con pegno rotativo e tecnologia blockchain – Gruppo Credem e Latterie Vicentine

Un finanziamento innovativo supportato da registri digitali condivisi che consentirà il costante monitoraggio della merce posta a garanzia del finanziamento di 4 milioni di euro con numerosi vantaggi per la banca e il produttore.

Il Gruppo Credem,

tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha finalizzato nei giorni scorsi un finanziamento di 4 milioni di euro a favore di Latterie Vicentine (primario produttore in Veneto di formaggio Grana Padano) basato sul pegno rotativo non possessorio e supportata dalla tecnologia di registri digitali condivisi (blockchain).

Questa operazione permetterà al produttore di sostenere i propri investimenti, riducendo allo stesso tempo l’operatività e i costi e garantendo alla banca la sicurezza del bene posto in garanzia, grazie ad un presidio della merce con aggiornamenti in tempo reale del controvalore dei pegni, collegato alle quotazioni del Grana Padano rilevati dalla Borsa Merci di Milano.

In particolare, l’istituto metterà a disposizione della Latteria una linea di credito ricevendo come garanzia forme di grana padano che potranno essere sostituite nel corso del tempo con altre forme di pari valore (pegno rotativo). Fra i principali benefici di questa operazione si evidenzia la ridotta operatività amministrativa correlata alla gestione della garanzia e alla sostituzione della merce in quanto il monitoraggio costante della merce posta a garanzia è assicurato da un sistema di database digitali condivisi tra il produttore e la banca (blockchain), sviluppati in collaborazione con Sopra Steria, uno dei leader europei della consulenza e dello sviluppo software.

Credem conferma ulteriormente il proprio storico impegno

nel sostenere le imprese nel loro percorso di sviluppo e di crescita curando il loro benessere finanziario, anche attraverso l’offerta di prodotti e servizi innovativi.

“Questa operazione di finanziamento rientra nel filone dei finanziamenti con pegno Rotativo, che hanno preso il via nel dicembre 2021, in un progetto di sostegno alle aziende del Paese”, ha dichiarato Corrado Biuso, Responsabile Commerciale Medie e Grandi Imprese di Credem,

“Anche in questo caso abbiamo attivato una soluzione di finanziamento su misura, la prima in Veneto, con impiego della tecnologia blockchain. Prosegue e si rafforza l’utilizzo di questa operatività che consente di supportare quelle aziende che, come Latterie Vicentine, necessitano di liquidità, per il ciclo produttivo o per sostenere gli investimenti, a fronte di lunghe giacenze del prodotto in magazzino prima della vendita”.

“Siamo molto soddisfatti

di aver concluso un’innovativa operazione di finanziamento che potrà supportare lo sviluppo strategico della nostra cooperativa. Un intervento che vede consolidare il reciproco rapporto di fiducia con il partner Credem”, dichiara il Presidente di Latterie Vicentine, Alessandro Mocellin.

***

Il Gruppo Credem è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine 2022, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 130 miliardi di euro.

Latterie Vicentine, storica cooperativa veneta con una base sociale di oltre 250 soci, ha chiuso il 2022 con un fatturato che supera i 98 milioni di euro. Lavora ogni anno circa 110 milioni di litri di latte in tre siti produttivi: leader nella produzione e commercializzazione di Asiago DOP, produce anche Grana Padano DOP ed altri formaggi esclusivi come il Brenta Selezione Oro e molti altri prodotti del settore lattiero caseario.

13 aprile 2023

Fonte Morena Stocchero Ufficio Stampa e Comunicazione www.officinemicro.it