Four Cats Cup 2023 – Old Rugby Tournament

Nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, le strutture della Rangers Rugby Vicenza saranno pronte ad ospitare i piccoli grandi rugbisti pronti per una giornata di sport e divertimento.

L’iscrizione al torneo per le squadre delle varie categorie è gratuita, grazie al sostegno degli sponsor: CVM Industria Materie Plastiche, Rangers Sicurezza, Gruppo Sagam anodizzazione e verniciatura alluminio, Macron Store Vicenza.

XV FOUR CATS CUP – Sabato 15 aprile 2023, dalle ore 13:00 – Stadio Angelo Gobbato, Vicenza – Four Cats Cup 2023 – Old Rugby Tournament

Cari amici, I Quatro Gati Old Rugby Club sono lieti di invitarvi alla XV FOUR CATS CUP che si terrà sabato 15 aprile 2023, a Vicenza presso lo storico Stadio Angelo Gobbato di Strada Sant’Antonino, dove saremo ben lieti di ospitarvi per passare assieme una grande giornata.

Sedici le formazioni partecipanti provenienti da tutta Italia per uno dei tornei Old Rugby più importanti d’Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, trova il supporto di importanti Sponsor quali: CVM Industria Materie Plastiche, AGSM-AIM le migliori energie, Gruppo Sagam anodizzazione e verniciatura alluminio e Rhino Rugby Italia.

Sui campi del “Gobbato”

saranno di scena: Highlander Torino e Mercenari Rivoli dal Piemonte, I Granchiavanti Falconara dalle Marche, Il Sesto Old dalla Toscana, Rho Old e Poderosa Brescia dalla Lombardia, Pagnacco dal Friuli, Trento Old dal Trentino Alto Adige, oltre alle formazioni venete come I Kankari da Venezia, Armata Brancaleon da Mirano, Old West da Verona, I Ricci di Monselice, I Rovinassi da Rubano, le Ombrerosse da Padova, gli Old Bridge da Bassano del Grappa, oltre ai padroni di casa de I Quatro Gati Old Rugby Vicenza.

Si accettano con piacere da tutte le squadre partecipanti le adesioni di uno o più arbitri con i quali saranno definite le regole di gioco “rugby old” ricordando che, trattandosi di torneo fra ex atleti, non ci sono classifiche e pertanto il punteggio non ha alcun significato.

Per questo motivo i riconoscimenti vengono assegnati non tenendo conto dei risultati sul campo, semmai su quelli del terzo tempo! Lo spirito del gioco deve mantenersi sempre negli ampi vincoli della fraternità e del divertimento!

Squadre Partecipanti

Highlander – Torino (TO)

Mercenari – Rivoli (TO)

I Granchiavanti – Falconara (AN)

Sesto Rugby Old – Sesto Fiorentino (FI)

Rho Old Rugby – Rho (MI)

Poderosa – Brescia (BS)

Pagnacco – Udine (UD)

Trento Rugby Old TOR – Trento (TN)

Armata Brancaleon – Mirano (VE)

I Kankari del Lido – Venezia Lido (VE)

Old West – Verona (VR)

I Ricci di Monselice – Monselice (PD)

I Rovinassi – Rubano (PD)

Ombrerosse WLF TM – Padova (PD)

Old Bridge – Bassano del Grappa (VI)

I Quatro Gati – Vicenza (VI)