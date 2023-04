Caldogno, Solidarietà in Movimento”: si cercano sponsor per proseguire il servizio

Riparte a Caldogno il progetto “Solidarietà in Movimento”, promosso dall’azienda Astra con il patrocinio del Comune, finalizzato a garantire il servizio di trasporto gratuito per gli accompagnamenti delle persone con problemi di mobilità e l’utilizzo del mezzo per altri servizi socialmente utili.

realizzato da Astra anche in altri Comuni del Veneto e d’Italia, permetterà al Comune di Caldogno di poter disporre gratuitamente per ulteriori quattro anni di un mezzo dotato di tutti i comfort, compresa una pedana elettroidraulica per il trasporto delle carrozzine, in grado di rendere più comodi e sicuri gli spostamenti di tutti coloro che ne hanno bisogno. Un servizio già sperimentato e molto apprezzato dai cittadini negli scorsi quattro anni, per il quale si registra una crescente richiesta, considerando le frequenti necessità di accompagnamenti “solidali” di disabili, anziani e persone fragili presso strutture sanitarie per visite specialistiche, esami, terapie e riabilitazioni; viene inoltre effettuata la consegna di pasti a domicilio alle persone sole o con particolari problemi.

Per rendere ancora possibile tutto questo è necessario l’intervento degli sponsor, il cui logo potrà essere esposto sulla carrozzeria dell’automezzo: «Ringraziamo chi ha sostenuto l’iniziativa negli scorsi anni, e rinnoviamo l’appello a tutte le imprese, società, esercizi commerciali e realtà del Comune che vorranno contribuire a migliorare la qualità della vita di chi è meno fortunato – dice il sindaco, Nicola Ferronato -. Sarà un modo diverso per dare visibilità alla propria attività diventando sostenitori di un nobile progetto dall’elevato valore sociale». L’unico referente autorizzato dal Comune a contattare gli sponsor è il responsabile di Astra, Luca Fabbri (3495874984); in alternativa è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Caldogno

Caldogno – 14 aprile 2023