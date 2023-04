Bassano, Giornata Nazionale della Salute della Donna: ad aprile test e consulenze gratuite

Le iniziative a Bassano di Ostetricia e Ginecologia, Diabetologia e Dipartimento di Salute Mentale per la Giornata Nazionale della Salute della Donna.

Anche quest’anno l’ULSS 7 Pedemontana ha metterà in campo un programma nutrito di attività nell’ambito della (H)Open Week promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il Bassanese, all’ospedale San Bassiano nelle giornate e del 18 e 20 aprile, dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile effettuate gratuitamente un pap-test per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero. L’esame sarà svolto presso l’Ambulatorio di Ostetricia-Ginecologia, al 1° piano, su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il numero da contattare è il 0424 888675, attivo dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00.

Nelle stesse giornate, presso l’U.O.C. di Diabetologia dell’ospedale San Bassiano sarà invece attivo dalle 9.00 alle 13.00 un punto informativo con accesso diretto (dunque senza bisogno di prenotazione) per ricevere informazioni ed effettuare test gratuiti per la valutazione del rischio di sviluppo del diabete nella popolazione femminile.

Parallelamente, nella giornata del 19 aprile, il Dipartimento di Salute Mentale offrirà alle donne colloqui e consulenze telefoniche sui servizi del Centro Salute Mentale e dell’Ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare. In questo caso il numero da chiamare è il 0424 885461/5125, che sarà attivo dalle 9.00 alle 12.00.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana