Thiene: 13 aprile, incontro sull’autoconsumo e Comunità Energetiche

Autoconsumo e Comunità Energetiche: se ne parlerà giovedì 13 aprile 2023 a Palazzo Cornaggia in un incontro con Imprese e Cittadini.

Si terrà giovedì 13 aprile 2023 alle ore 17.30 nella sala Riunioni della Biblioteca Civica a Palazzo Cornaggia l’incontro sul tema dell’autoproduzione di energia elettrica e Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’iniziativa è proposta da Confartigianato Imprese Vicenza in collaborazione con il Comune di Thiene.

Nell’ultimo anno le imprese e le famiglie hanno sostenuto costi molto elevati per le forniture di energia elettrica e del gas. La dipendenza energetica dai Paesi terzi ha contribuito in maniera impressionante non solo per i costi, ma anche con riferimento alla certezza delle forniture. Una situazione che ancora continua, visto che comunque i costi in bolletta sono almeno di tre volte quelli del periodo pre guerra.

Confartigianato Imprese Vicenza insieme al CAEM (consorzio di riferimento per gli acquisti di energia elettrica e gas) hanno avviato da tempo una serie di iniziative. Incontri per promuovere nelle imprese e nelle famiglie l’autoconsumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Con l’obiettivo di produrre in proprio energia elettrica pulita e di ridurre i costi in bolletta.

Nel mese di aprile sono programmati numerosi incontri dedicati alle imprese, ma anche ai cittadini interessati, che si terranno in tutta la provincia di Vicenza.

Incontri per presentare il tema dell’autoproduzione energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili. Sulle quali Confartigianato sta sviluppando una progettualità specifica.

L’ingresso è libero previa iscrizione al link: https://comun-energetiche-Thiene.eventbrite.it

Ulteriori informazioni sul sito: www.confartigianatovicenza.it

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene