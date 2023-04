Controlli a tappeto nell’Alto vicentino – Schio: il ringraziamento di Orsi alle Forze dell’Ordine

Schio, 7 aprile – le operazioni delle forze di polizia dei giorni scorsi con la regia della Questura di Vicenza hanno avuto un’eco positiva in tutto il territorio: il sindaco di Schio Valter Orsi esprime la sua riconoscenza.

E’ stata davvero una gradita sorpresa con un impatto positivo

sull’opinione pubblica, la notizia che la Questura di Vicenza ha reso nota in questi giorni a seguito di una vasta operazione di controllo operata sul territorio Alto Vicentino. L’esito di queste azioni combinate, con verifiche sul campo di zone considerate a rischio, nell’area tra Thiene e Schio, ha infatti comportato 5 fogli di via, 4 avvisi orali a cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e centinaia di persone controllate.

Tra chi plaude all’ottimo risultato, anche il primo cittadino di Schio, Valter Orsi.

“Ringrazio il Questore di Vicenza Dr. Paolo Sartori

per l’attenzione che sta dedicando ai sindaci di questo territorio – dice Orsi – e gli confermo la mia personale stima.

Riconosco la sua professionalità e un modo di agire che mette in luce una particolare sensibilità nell’individuare luoghi che potrebbero diventare bacini di illegalità e di persone con l’attitudine a radicarsi in essi.

Riscontro una prontezza di intervento del tutto adeguata e tale da garantire il senso di sicurezza dei cittadini, attraverso l’allontanamento di persone sgradite e la prevenzione di fenomeni criminali. E’ questo un segnale importante che viene dai rappresentanti delle Forze dell’ordine nei confronti dei sindaci che rappresentano i cittadini.

Mi auguro che operazioni come questa

possano trovare continuità e costanza, anche con l’affiancamento dell’operatività dei Carabinieri, per dare un segnale forte a chi pensa che le nostre città possano essere terreno di conquista per loschi traffici.

Sono grato infine anche alla Polfer che sta mostrando un accurato controllo delle stazioni ferroviarie e aree limitrofe.

La stretta collaborazione tra Forze dell’Ordine, istituzioni ed enti locali rimane sempre la ricetta migliore per agire con energia e sinergia, per il mantenimento di un vivere civile e sereno per le nostre comunità.

Fonte Maria Grazia Dal Pra’ Servizio Comunicazione Palazzo Garbin – Municipio



www.comune.schio.vi.it