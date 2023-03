Zanè: al via i lavori di una nuova pista ciclabile in via L. da Vinci

L’Amministrazione Comunale di Zanè intende comunicare ai suoi Concittadini l’inizio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Leonardo da Vinci. Importante opera che permetterà il collegamento tra Zanè e la pista ciclabile di Santorso.

I lavori prevedono anche l’illuminazione della pubblica via e verrà modificata la viabilità realizzando un senso unico che da Via Garziere scenderà verso Via Leonardo Da Vinci.

L’importo complessivo dei lavori è stimato in circa €400.000 e l’opera ha ottenuto un contributo provinciale pari al 50% del totale.

Il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Luca Carretta commenta:

“I lavori inizieranno il 6 marzo e la conclusione è prevista per l’estate 2023. Si tratta di un altro importante tassello che viene realizzato dall’Amministrazione, in linea con quanto previsto nel programma elettorale delle opere pubbliche”.

Si segnala che è prevista la chiusura al transito, in base all’avanzamento dei lavori, del tratto di via Leonardo Da Vinci dall’incrocio con via Luigi Galvani fino all’incrocio con via Garziere (al confine con il Comune di Santorso) da lunedì 06 marzo 2023 fino alla fine dei lavori.

Fonte: Comune di Zanè