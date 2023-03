Villa Vescova, Brendola: workshop digiuno metabolico e attivazione muscolare

Domenica 2 aprile 2023, a partire dalle 17, Villa Vescova (via Marari 2, Brendola) ospita un’esperienza di digiuno metabolico e attivazione muscolare per ricreare la mente, il corpo, lo spirito.

Durante questo workshop, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella pratica di Yoga, comprendendone i fondamenti e sperimentandoli insieme. Dopo una breve introduzione alla filosofia Yoga, si potrà praticare una sequenza di posizioni (Asana). Ci si concentrerà poi sulle pratiche di respiro (Pranayama) e si concluderà il percorso yogico con una meditazione guidata (Dhyana).

Il workshop è aperto a tutti, a chi è nuovo allo Yoga, a chi già lo pratica o lo ha fatto in passato. Si consiglia abbigliamento comodo e di portare il proprio tappetino.

PROGRAMMA

Ore 17: Tisana di benvenuto all’ingresso principale della villa e introduzione alla serata

Ore 17.30-18.30: Relazione “Digiuna! La longevità attraverso l’attivazione metabolica” con Alessandra

18.30-20: Workshop di yoga, respirazione e meditazione con Gaia in loggia. Al termine della pratica, viene servita una tazza di brodo di miso preparato con le verdure dell’azienda agricola Massignan

20-21: Lettura di un passo della Bibbia con commento di Don Gabriele e saluti finali

RELATORI

Don Gabriele Gastaldello: esperto in cultura vedica nella quale si è formato con il filosofo Raimon Panikkar e laureato in Indian Philosophy and Religion, si occupa di dialogo interculturale aiutando a valorizzare la spiritualità cosmica dell’Oriente nelle nostre abitudini di vita.

Gaia Melloni: professoressa universitaria in materia di sostenibilità aziendale presso l’Università di Losanna (Svizzera). Dopo oltre 20 anni di pratica Yoga, è diventata insegnante di tale disciplina nel 2022, trasformando la sua passione in una nuova avventura professionale.

Alessandra Lodi: laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Padova, dottore di ricerca in Neurobiologia, Dottoressa in scienze dell’alimentazione umana, Naturopata e divulgatrice scientifica, si occupa di alimentazione chetogenica e di ricerca legata all’alimentazione, alla nutraceutica e agli stili di vita.

PREZZO BIGLIETTO: 25 euro, da versare a Farmacie Kerix a copertura delle spese per l’evento – MAX 30 POSTI

CONTATTI PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: tel. 0444 1270209 dalle 8.30 alle 14.30 (dal lunedì al venerdì); e-mail info@kerixlab.com

Fonte: Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina

Brendola (VI), 22 marzo 2023.