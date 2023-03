Vicenza: torna dal 20 al 25 marzo la Settimana del Pane integrale

L’iniziativa la Settimana del Pane integrale è promossa dai panificatori di Confartigianato Vicenza (34 i punti vendita aderenti) e LILT. Previsti anche sconti sugli acquisti.

Torna dal 20 al 25 marzo la “Settimana del Pane Integrale” iniziativa nata dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Vicenza con LILT (sezione di Vicenza) per sensibilizzare il pubblico sul tema della sana alimentazione.

Come già per altre iniziative, anche questa nasce da una comunione di intenti.

Il primo è tutelare la salute invitando a consumare prodotti sani non solo come fattore chiave per conservare salute e benessere, ma anche e soprattutto nella prevenzione oncologica. Il secondo è favorire l’utilizzo degli alimenti del territorio perché consumare prodotti locali mantiene viva la rete locale dei produttori alimentari e artigiani, insostituibile presidio produttivo “del fatto a mano” nel territorio. Il tutto con l’obiettivo di creare una rete tra Associazione di categoria e realtà che lavorano per il benessere comune.

Da qui la proposta della Settimana del Pane integrale

cui aderiscono 34 punti vendita a riprova dell’entusiasmo che gli artigiani hanno nel mettersi in prima linea.

Il pane, l’alimento immancabile su ogni tavola dalle proprietà benefiche e, come per gli altri cereali, in particolare integrali, sono da sempre consigliati come un elemento essenziale in una dieta equilibrata e salutare. Le fibre, inoltre, sono notoriamente utilissime nella prevenzione delle cosiddette “malattie del benessere”. È comprovato, infatti, da più studi che il consumo di cereali integrali riduce il rischio di ammalarsi e di morire di malattie cardiovascolari e di tumori, ma anche di diabete, di malattie respiratorie e di altre patologie croniche.

I cereali forniscono il 56% dell’energia e il 50% delle proteine giornaliere.

Il loro consumo è raccomandato nella versione integrale perché contiene anche la crusca e il germe. Raffinare, cioè rimuovere la parte esterna dei cereali significa privarli di una serie di sostanze benefiche per la salute, quali fibre, vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e zinco. A sua volta il germe contiene antiossidanti, vitamina E, vitamine del gruppo B.

Durante la Settimana del Pane Integrale i panificatori di Confartigianato aderenti all’iniziativa sensibilizzeranno i clienti sui temi della salute e della prevenzione tramite la distribuzione di materiale informativo LILT; inviteranno all’acquisto di pane integrale e semi-integrale, spesso oscurati dal consumo del più amabile pane bianco; promuoveranno, per chi la produce, la pagnotta tipica “La Vicentina”, realizzata con farina tipo 1 semiintegrale; e applicheranno lo sconto del 20% sul pane integrale.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e i panifici aderenti all’iniziativa basta collegarsi al sito: www.confartigianatovicenza.it

Fonte: Confartigianato Vicenza