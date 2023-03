Vicenza, rassegna dedicata ai giovani: “C’è Campo. Coltivare il domani”

“C’è Campo. Coltivare il domani”, quattro appuntamenti dedicati al lavoro in agricoltura

Proposti da Progetto Giovani a partire dal 21 marzo

Con l’arrivo della primavera il Progetto Giovani, in capo all’assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili, propone “C’è Campo. Coltivare il domani”, una rassegna dedicata ai giovani e all’imprenditorialità in agricoltura. In programma ci sono quattro incontri in presenza per altrettanti pomeriggi a partire dalle 17.

Si comincerà martedì 21 marzo, al polo giovani B55 in contra’ Barche 55, con il tema “Psr (il Piano di sviluppo rurale) e finanziamenti per l’agricoltura”.

Venerdì 24 marzo, sempre al B55, si terrà un approfondimento sugli agribirrifici. Assieme al giovane titolare del birrificio agricolo “Sorio” di Gambellara si capirà com’è possibile intraprendere un’attività in questo settore in forte crescita.

L’appuntamento di martedì 28 marzo si svolgerà nell’azienda agricola “Vigardoletto”, a Monticello Conte Otto, un innovativo esempio di azienda biologica del territorio orientata alla multifunzionalità. Si parlerà di cosa vuol dire oggi fare agricoltura e quali sono le opportunità di sviluppo e creatività.

Il quarto e ultimo incontro di venerdì 31 marzo, al B55, si occuperà dell’apicoltura, settore in crescita e funzionale all’esistenza stessa delle altre specie, assieme all’associazione regionale Apicoltori del Veneto.

La partecipazione agli incontri è gratuita previa iscrizione chiamando o mandando un messaggio Whatsapp con il testo: “Nome Cognome iscrizione C’è Campo” allo 0444/222045.

Per info e dettagli: progetto@giovani.vi.it

Fonte: Comune di Vicenza