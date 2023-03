Vicenza: per i 30 anni di Engim un ciclo di conferenze sui lavori di restauro in città

Le conferenze si terranno dal 30 marzo al 15 giugno in Bertoliana, nei Musei civici di Vicenza e al Museo Diocesano

“Engim e la città di Vicenza. Trent’anni nel settore del restauro, fomazione, tutela e valorizzazione” è il titolo della rassegna di conferenze. Conferenze dedicate alle più importanti attività svolte nell’arco degli ultimi 30 anni dagli allievi e formatori della scuola in collaborazione con le istituzioni della città.

L’iniziativa è promossa da Engim professioni del restauro, Biblioteca Bertoliana, assessorato alla cultura e Museo diocesano in occasione di 30 anni di attività di Engim.

Le conferenze sono ad ingresso libero,

fino ad esaurimento dei posti disponibili e si terranno dal 30 marzo al 15 giugno. In differenti sedi: in Biblioteca Bertoliana, al Museo civico di Palazzo Chiericati e al Museo Diocesano.

La proposta segue l’appuntamento dedicato alla presentazione del terzo numero della rivista “Quaderni professione restauro Engim. Pittura e decorazione in Palazzo Cordellina a Vicenza” dedicato al restauro delle superficie decorate della sede della Biblioteca Bertoliana, che si è tenuta mercoledì 22 marzo a Palazzo Cordellina. Sarà proprio questo il tema della prima conferenza in programma giovedì 30 marzo alle 17 a Palazzo Cordellina, nella sala Dalla Pozza, dove si terrà anche il successivo incontro, giovedì 4 maggio alle 17 dedicato alla decorazione della sede decentrata della biblioteca a Laghetto. Giovedì 18 maggio, sempre alle 17, l’appuntamento è nel chiostro di Palazzo San Giacomo dove è in corso il restauro della vera da pozzo; sarà l’occasione per ammirare il lavoro concluso.

Il Museo civico di Palazzo Chiericati

ospiterà tre appuntamenti alle 15. Mercoledì 5 aprile l’incontro sarà dedicato a “Il restauro della tele di Palazzo Chiericati: Madonna del Rosario e i santi Domenico, Giuseppe e Antonio da Padova, di Pittore veneto (prima metà del secolo XVIII), e l’Apparizione di Gesù a sant’Antonio da Padova, di Pittore vicentino (secondo-terzo decennio del secolo XVIII). Giovedì 11 maggio si parlerà del “Restauro dei monumenti di Giacomo Zanella in piazza San Lorenzo, di Giuseppe Garibaldi in piazza Castello, di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo e di Fedele Lampertico in piazza Matteotti, quest’ultimo recentemente concluso. Infine giovedì 15 giugno sarà presentato il restauro delle statue del giardino del Teatro Olimpico ora in corso.

“Il restauro Angelo portacroce con San Giovanni della Croce e Maria dell’Incarnazione proveniente dalla chiesa di San Marco in San Girolamo” è un cantiere scuola di sperimentazione, conoscenza e tutela che si è svolto al Museo diocesano dove si terrà l’incontro di illustrazione dell’attività giovedì 25 maggio alle 15.

Il secondo appuntamento del Museo Diocesano

sarà l’8 giugno alle 15 con la conferenza dedicata al restauro della Tavola lignea policroma proveniente dal Museo Diocesano di Vicenza “Madonna in trono con Bambino e Sante Clarisse”, sec. XVI”.

Informazioni e programma:

https://vicenza.engimveneto.org/

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/339947

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza