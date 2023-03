Vicenza: operativa in Campo Marzo una pattuglia di polizia in bicicletta

Sindaco Rucco: “Un monitoraggio costante e ancora più assiduo in attesa della totale rigenerazione dell’area Campo Marzo. Mai più la situazione prima di noi”

Una pattuglia composta da due agenti in bicicletta sarà operativa da martedì 7 marzo esclusivamente per tutta l’area verde di Campo Marzo.

Questo nuovo servizio di prevenzione e sorveglianza va ad aggiungersi all’operatività del distaccamento della polizia locale di Vicenza e si avvarrà del supporto dell’unità Nos, Nucleo Operativo Speciale, e degli agenti delle pattuglie anti degrado.

Un controllo aggiuntivo voluto dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

“È un’ulteriore forma di controllo e presidio di Campo Marzo – fa sapere il sindaco Rucco – con un costante monitoraggio delle situazioni a rischio da parte degli agenti di polizia locale che possono muoversi in velocità e agilità grazie alle biciclette. Vogliamo che certe condizioni di degrado legate allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti non si ripetano per cui, in attesa dei lavori di totale riqualificazione dell’area con opere già progettate e finanziate che andranno a cambiare radicalmente la situazione e a restituire finalmente davvero Campo Marzo ai vicentini, è necessario intervenire con ogni mezzo. Se penso alla situazione drammatica che abbiamo trovato cinque anni fa, figlia dell’incuria di chi aveva amministrato prima di noi, tanto è cambiato e molto di più cambieremo nei prossimi anni con i progetti finanziati per rigenerare tutta l’area. Non torneremo mai più a quella situazione non all’altezza di Vicenza”.

“Non a caso, anche se non basta ancora di certo, a livello di sicurezza, dal 2018 ad oggi, abbiamo quadruplicato gli interventi – precisa Rucco – raggiungendo risultati concreti importanti che ci vengono riconosciuti da tutte le autorità a livello di segnalazioni, arresti, perquisizioni e sequestri di denaro e di droga. Ciononostante, certe situazioni sono difficili da contrastare ma l’impegno è costante sia con operazioni proprie sia in collaborazione con le altre forze dell’ordine, con le quali c’è una forte unità d’intenti all’interno del Comitato ordine e sicurezza presieduto dal prefetto”.

Fonte: Comune di Vicenza