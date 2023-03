Vicenza: nuova ciclabile lungo strada di Carpaneda, varato il ponte

Il percorso della nuova ciclabile collega la zona ovest alla città in un contesto ambientale e naturalistico di pregio.

È stato varato questa mattina il ponte della nuova pista ciclopedonale tra Vicenza e Creazzo. Erano presenti il sindaco, il vicesindaco e assessore alla mobilità, del sindaco e dell’ex sindaco di Creazzo.

“Grazie a quest’opera

colleghiamo in sicurezza non solo Vicenza a Creazzo ma anche al territorio veronese passando per Sovizzo e Montebello Vicentino – ha spiegato il sindaco di Vicenza –. Un chilometro e mezzo tutto vicentino che si inserisce nell’ambito di un circuito ancora più ampio. Dalla zona del lago di Garda arriva fino a Venezia e che stamattina all’alba ha visto il via alla posa di un ponte lungo 25 metri sulla roggia Dioma. Un bellissimo risultato che ci vede molto soddisfatti e che nelle prossime settimane vedrà la prosecuzione dell’iter per la realizzazione di altre nuove ciclopedonali, come ad esempio quella in strada di Casale, per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni”.

“Il nostro grazie va a Creazzo per la collaborazione

che ci permetterà presto di inaugurare una nuova infrastruttura fondamentale per collegare i due Comuni – ha precisato il vicesindaco e assessore alla mobilità -. Si tratta di un’opera molto attesa e importante dal punto di vista della mobilità sostenibile: ci eravamo presi un impegno per la prosecuzione dell’Alta Italia da Attraversare AIDA, un asse di collegamento fondamentale in tutto il nord Italia e questo è un anello fondamentale. Nelle prossime settimane, oltre a terminare l’opera, andremo anche ad asfaltare il tratto di strada Carpaneda interessato dal cantiere. Il percorso ciclopedonale sfrutta l’argine nell’ambito di un contesto pregiato dal punto di vista naturalistico andando a costituire non solo un prezioso collegamento dal punto di vista urbano ma anche del cicloturismo che ci permetterà di valorizzare ancora di più il nostro territorio e tutti i Comuni contermini”.

Si tratta di una struttura in acciaio lunga 25 metri sulla Dioma,

un’opera che si inserisce in un contesto ambientale e naturalistico di pregio. Dove si snoda la nuova pista che va a costituire una via alternativa per i collegamenti ciclabili dalla zona ovest al centro storico.

Una volta completato il ponte, nelle prossime settimane la pista sarà aperta alla circolazione.

L’infrastruttura si snoda nel territorio comunale di Vicenza per uno sviluppo di circa 1.600 metri, in continuità con la pista ciclabile proveniente da Creazzo.

I lavori sono stati eseguiti con il coordinamento del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici dalla ditta CGC Srl di Altavilla Vicentina che si è aggiudicata l’opera per circa 820 mila euro.

A partire dal confine comunale, in corrispondenza della nuova rotatoria su strada Piazzon, la pista si snoda lungo strada della Carpaneda. Per poi attraversare, con la nuova passerella, la roggia Dioma e raggiungere il sottopasso dello svincolo della tangenziale. Realizzato da Anas, per la connessione alla zona residenziale dei Pomari.

Il percorso ciclabile

si inserisce nel progetto di collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore. Assumendo una duplice valenza, sia di tipo locale, per gli spostamenti pendolari casa-lavoro tra Creazzo, Vicenza e i comuni limitrofi, sia di tipo turistico.

L’opera diventerà un tratto dell’“autostrada delle bici” Aida, l’Alta Italia Da Attraversare, progetto che è stato promosso da Fiab per collegare le città del Nord.

Fonte: Comune di Vicenza