Vicenza: mostra “Pennellate d’Autismo”, raccolti 23.500 euro

Mostra “Pennellate d’Autismo”, raccolti 23.500 euro a favore della “Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi”

Per realizzare due centri di accoglienza a Vicenza e Verona

Con la mostra “Pennellate d’Autismo”,

organizzata da Lions Club Vicenza La Rotonda in collaborazione con il Comune di Vicenza alle Gallerie di Palazzo Thiene lo scorso dicembre, sono stati raccolti 23.500 euro che vengono consegnati oggi alla “Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi” di Vicenza e Verona.

Per l’occasione a Palazzo Thiene erano presenti il sindaco, l’assessore alle politiche sociali e l’assessore alla cultura, Ketty Quaglio presidente Lions Club Vicenza La Rotonda e Gianfranco Barco, project Leader, Cristina Bosio, presidente Fondazione Cuore Blu e Antonella Dalla Pozza vice presidente Fondazione Cuore Blu.

“Il connubio tra arte e solidarietà

ha consentito di raccogliere una somma che viene consegnata oggi all’associazione “Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi”. Per realizzare a Vicenza, oltre che a Verona, una struttura di accoglienza, punto di riferimento a sostegno dei bambini che soffrono di autismo e delle loro famiglie. – Hanno dichiarato il sindaco, l’assessore alle politiche sociali e l’assessore alla cultura -. Ringraziamo i visitatori della mostra di Palazzo Thiene che con generosità hanno donato per sostenere la fascia di popolazione più giovane. Ma anche indifesa affetta da questo disturbo e i familiari che si trovano quotidianamente ad affrontare le difficoltà di accudire i loro figli e che necessitano di un sollievo”.

La somma servirà per la realizzazione di due centri di accoglienza nelle rispettive città. In tali strutture ci sarà un centro di valutazione e formazione specializzata. Un centro diurno e un luogo di accoglienza e sollievo per il fine settimana per i bimbi autistici e le loro famiglie.

non è un virus che possa contagiare. Le ultime ricerche dicono che autistici si nasce per cause genetiche. In Italia un bambino su 79 viene al mondo con questo disturbo. I sintomi sono molti, di gravità ed effetti diversi da soggetto a soggetto: l’autistico vive un caleidoscopio di emozioni, paure, ossessioni e sentimenti. Sono numerose le difficoltà che le famiglie nelle quali vive un autistico si trovano ad affrontare.

Gianfranco Barco, del Lions Club Vicenza La Rotonda, professionista dell’immagine e artista dell’acquerello, anche quest’anno, dopo il successo della stessa iniziativa dell’anno scorso, ha chiamato in aiuto più di 100 artisti da tutto il mondo, alcuni dei quali molto quotati, a creare e donare un’opera ispirata ad una frase o ad un comportamento di un bambino autistico. Questa preziosa raccolta di acquerelli è stata protagonista della mostra.

Fonte: Comune di Vicenza