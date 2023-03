Vicenza: il 2 aprile eventi in città per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Eventi in città con Autismo Triveneto “pompieropoli” e soccorso inclusivo per bambini; con Nuoto pinnato Vicenza un concerto, laboratori e campo di prova per i lanci con le canne da pesca

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, domenica 2 aprile a Vicenza si svolgeranno in piazza dei Signori e in Loggia del Capitaniato diverse iniziative. Promosse da Autismo Triveneto Odv e associazione sportiva dilettantistica (A.s.d) Nuovo pinnato Vicenza in collaborazione con i Vigili del fuoco di Vicenza, l’associazione nazionale volontari dei Vigili del fuoco di Vicenza, Anfass (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), Accademia Musicale del Veneto e coro di voci bianche Armonie Palladiane. Inoltre, dalle 19 la Basilica palladiana si illuminerà di blu, colore simbolo dell’autismo, in collaborazione con il Coordinamento Autismi Vicenza.

Hanno presentato oggi gli eventi

il sindaco, l’assessore alle attività produttive e al turismo, la presidente di Autismo Triveneto Odv, Antonella Dalla Pozza, il comandante dei Vigili del fuoco di Vicenza Andrea Gattuso, il presidente provinciale dell’associazione nazionale volontari Vigili del fuoco (Anvv) Renzo Pavan, per il Nuoto pinnato Alessandra Spanò, tutor del progetto Nemo, il direttore del coro di voci bianche Armonie Palladiane Ilaria Gusella e il direttore della scuola di musica Accademia Musicale del Veneto Carmine Carrisi.

“Sono molte le attività che stiamo supportando per sensibilizzare su questo importante tema – ha spiegato il sindaco –: il mio grazie va all’assessore alle attività produttive e agli enti ed associazioni per l’organizzazione di tutti questi eventi a finalità benefica. Grazie ad un prezioso gioco di squadra si possono raggiungere traguardi importanti”.

“Come amministrazione abbiamo sempre cercato di promuovere il tema dell’inclusività non solo con iniziative in ambito sociale ma anche tramite percorsi sul turismo – ha precisato l’assessore alle attività produttive –. Il nostro grazie va a tutti i partner coinvolti nel progetto che per la prima volta vede una sinergia virtuosa tra Autismo Triveneto, Vigili del Fuoco, Nuoto pinnato Vicenza, Accademia Musicale del Veneto e Armonie Palladiane, e molti altri. Saranno coinvolti i bambini e i ragazzi ma anche i più giovani, e non solo. La sensibilità che la città ha sempre dimostrato sul tema è sotto gli occhi di tutti e siamo certi che non mancherà di farlo nemmeno questa volta”.

In piazza dei Signori, per l’intera giornata, sarà allestita una “pompieropoli”,

ovvero un’area in cui, grazie alla presenza di volontari e all’allestimento di un percorso inclusivo, bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno partecipare ad una serie di attività educative propedeutiche alla sicurezza, come per esempio la discesa del palo, il salvataggio di un gattino di peluche, lo spegnimento tramite un getto d’acqua di potenza ridotta e calibrata di una casetta fumosa con fuoco disegnato.

Saranno inoltre presenti due gazebo informativi dell’associazione Autismo Triveneto e dell’Anvvf e alcuni mezzi dei Vigili del fuoco

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Autismo Triveneto in collaborazione con il corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Vicenza e l’associazione nazionale volontari dei Vigili del fuoco di Vicenza.

Dalle 14.30 alle 18.30

Nuoto pinnato Vicenza proporrà dei laboratori inerenti la pesca sportiva, il lancio tecnico e il progetto “Nemo – Nuotare pEscare insieMe Oltre la disabilità”. In piazza dei Signori sarà allestito un campo di prova per il lancio su alcuni bersagli blu posizionati a terra con le canne da pesca.

Seguirà, alle 16.30,

un concerto di pianoforte in loggia del Capitaniato in collaborazione con Armonie Palladiane e l’Accademia musicale del Veneto, con allievi del progetto Nemo fra i musicisti.

In piazza dei Signori saranno presenti anche gazebo informativi di A.s.d nuoto pinnato Vicenza, dove si terranno laboratori di disegno sui temi ambientali, e di Anfass (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo).

Le attività dedicate alla sensibilizzazione proseguiranno anche in serata.

A partire dalle 18 e fino alle 21, a Il Grottino in Piazza delle Erbe si svolgerà “Cuorematto per un cuore blu”, aperitivo di raccolta fondi con dj set. Con questa iniziativa Autismo Triveneto sostiene Fondazione Cuore Blu – vivere gli autismi, nata circa un anno fa come co-progettazione tra le province di Verona e Vicenza.

Infine, a partire dalle 19 la Basilica palladiana si illuminerà di blu,

colore simbolo dell’autismo. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Vicenza, è stata organizzata dal Coordinamento Autismi Vicenza formato dalle associazioni ABAut, Angsa Veneto, Autismo Triveneto Odv e Gruppo asperger Veneto.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/339482

Fonte: Comune di Vicenza