Vicenza: il 12 marzo torna in centro il mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”

Domenica 12 marzo va in scena nelle piazze e nelle vie del centro il mercato dell’antiquariato, vintage & collezionismo “Non ho l’età”, realizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

Il mercato si snoderà tra piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e viale Roma. Per l’occasione il tratto di viale Roma, dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi, sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 19 . La manifestazione è dedicata agli appassionati e anche a chi è alla ricerca di idee regalo. Gli espositori del mercato dell’antiquariato arrivano da tutta Italia, con tanti pezzi da collezione assai interessanti. In viale Roma, il pubblico troverà anche un’area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Inoltre, in collaborazione con il mercato Non ho l’età, domenica 12 febbraio, il Museo Diocesano aprirà le porte delle Collezioni Etnografiche del vescovo Pietro G. Nonis per due visite approfondite, guidate da un’esperta della cultura africana. Gli incontri, della durata di un’ora, su prenotazione, si terranno alle 14 e alle 16 (ingresso ridotto 3,50 euro). Al centro delle visite ci saranno statue, maschere, legni, bronzi e antiche testimonianze di culture.

Durante la mattina, il museo ospiterà inoltre la “Bancarella dei bambini”, uno spazio nel quale i più piccoli si improvviseranno mercanti e potranno scambiare, e ridare così vita, a tutti quei giocattoli da tempo lasciati in disparte.

Per info e prenotazioni: Museo diocesano Vicenza 0444226400 – museo@diocesi.vicenza.it

In caso di maltempo il mercato verrà annullato. Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it / info@antiquariatovicenza.it / 3496410654.

Fonte: Comune di Vicenza