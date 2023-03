Il mercato del fatto a mano in piazza dei Signori a Vicenza sabato 1 aprile – Vicenza: fiorisce la creatività con “Unico

Sabato 1 aprile dalle 9.30 alle 20, in piazza dei Signori a Vicenza, torna per l’edizione primaverile “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano”, organizzato da Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alla attività produttive.

Per la manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, sono attesi oltre 50 artigiani che provengono da tutta Italia, in una giornata di festa all’insegna di uno shopping lento e fantasioso.

Ogni edizione di “Unico- Il Mercato del Fatto a Mano” è una sorpresa:

si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico, piante e decorazioni per la casa.

Tra i partecipanti di questa edizione ci sarà Michy’s Garage con lampade, sgabelli, arredi industrial style per la casa, nati utilizzando elementi meccanici e industriali. Tra le tante idee per arredare la casa ci saranno anche quelle verdi e naturali di Martini Fiori, con ghirlande, kokedama e allegre composizioni pasquali.

I decori pasquali hanno ispirato numerosi artigiani, dai legni di mare lavorati di Milena Pelus, ai deliziosi dipinti su tavola dell’artista ravvenate Angela Garavini.

Con la Primavera è tempo di tessuti e colori leggeri come gli abiti in shantung di seta e cotone proposti da LALE.COIN e le maglie colorate realizzate a ferri da Misty Moors. Impossibile resistere alle morbide friulane, le calzature per il tempo libero, che donano un tocco di colore a tutti gli outfit, proposte da Non solo borse.

Spazio anche alle creazioni per bambini, dai vestitini romantici realizzati da Le creazioni di Marisa, alle felpe e berrettini “dinosauro” di ReGatto.

Non posso mancare i bijoux,

dallo stile sognante e parigino di Raffaella Bijoux, alle influenze della pop art e decori mix & match di Non Senso.

Come sempre, Unico sarà l’occasione per riscoprire la bellezza delle piccole cose fatte con amore e perizia, così come l’unicità che ognuno ha in sé stesso.

È sempre attivo lo shop online www.unicofattoamano.it

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per tutte le informazioni: www.unicofattoamano.it / info@unicofattoamano.it / 3496410654

Vicenza, 28 marzo 2023

Fonte Comune di Vicenza