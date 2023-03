Vicenza, elezioni amministrative: info tessere elettorali da rinnovare

Informazioni elezioni amministrative del 14 e 15 maggio sul sito istituzionale, nella sezione dedicata

Domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Vicenza. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si terrà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, sempre dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Tessera elettorale

Per esprimere il proprio voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di identità.

Nel caso in cui la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia deteriorata o non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale.

È sufficiente che l’interessato o un familiare, senza alcuna delega, si rivolga all’ufficio Elettorale esibendo la tessera esaurita ed un proprio documento d’identità. In caso di smarrimento, l’interessato o il delegato rilascerà apposita dichiarazione. Il rilascio della tessera elettorale è immediato.

Per richiedere il rinnovo della tessera elettorale per conto di persone non familiari, è necessaria la delega al seguente link, che va presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità dell’interessato.

Per maggiori informazioni e per gli orari degli uffici consultare le schede informative Tessera elettorale e Carta d’identità elettronica.

Chi può votare

All’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale possono votare i cittadini italiani, residenti a Vicenza, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale; i cittadini dell’Unione Europea, purché regolarmente residenti a Vicenza, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale sia in Italia che nel Paese di origine.

Per votare a Vicenza è necessario aver richiesto l’iscrizione nelle apposite liste aggiunte esclusivamente entro il 4 aprile (informazioni nella pagina Voto cittadini comunitari per elezioni comunali).

Possono votare anche i cittadini italiani residenti all’estero, sia iscritti all’Aire sia temporaneamente all’estero, potranno esercitare il proprio diritto di voto unicamente presentandosi al seggio di iscrizione elettorale del Comune di Vicenza. I soli elettori iscritti all’Aire riceveranno, tramite posta, la cartolina avviso con l’indicazione delle date delle elezioni.

Nell’eventuale turno di ballottaggio, che si terrà il 28 e il 29 maggio, possono votare gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali e ammessi a votare domenica 14 e lunedì 15 maggio. Coloro che acquisiscono la maggiore età dopo il primo turno (cioè tra l’15 maggio e il 29 maggio) non potranno comunque essere ammessi al voto.

Raccolta candidature per svolgere il ruolo di scrutatore

Gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza che vogliono proporre la propria candidatura per svolgere il ruolo di scrutatore durante le consultazioni amministrative, devono comunicare la propria disponibilità compilando l’apposito form online fino alla mezzanotte di giovedì 13 aprile 2023. Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità si utilizza lo SPID o la CIE o CNS.

Informazioni

Ufficio Elettorale, Palazzo degli Uffici, piazza Biade 26, aperto al pubblico lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 10 alle 14, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, Tel. 0444221429- 221430 – 044422132, email uffelettorale@comune.vicenza.it, Pec vicenza@cert.comune.vicenza.it

Pagina informativa sulle elezioni amministrative

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza