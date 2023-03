“Lo Sport deve diventare un’agenzia educativa e allearsi con le Scuole del territorio. Lo Sport sarà il primo social business della città-impresa di Vicenza”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 – Vicenza è già oggi una Sport City

50.000 cittadini che praticano attività sportiva,

16.500 tesserati, 223 società sportive e 74 impianti sono la cifra di una comunità vicentina consapevole ed esigente sul ruolo dello sport come fattore di sviluppo umano e sociale.

“Lo Sport deve diventare un’agenzia educativa e allearsi con le Scuole del territorio. Da un lato, l’aumento dei costi delle famiglie sta generando scelte non auspicabili di abbandono all’attività sportiva. Dall’altro meno del 2% dei praticanti dello sport si avvicinano grazie alla promozione scolastica.

Il Comune intende divenire il protagonista per ridurre il fenomeno dell’abbandono sportivo (drop out) proponendo dei voucher alle famiglie in difficoltà e un patto tra associazioni sportive e scuole del territorio” le parole del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico 2023/2028 che continua:

“Un’attenzione particolare sarà rivolta anche agli “over 65” perché il cambiamento nella struttura demografica richiederà anche un adeguamento delle strutture e dell’offerta sportiva per una nuova comunità interessata a continuare una pratica sportiva più dolce e coerente con le proprie esigenze.

Vicenza intende rafforzare il diritto allo sport per tutte e tutti,

ma anche svoltare sulla gestione degli spazi e degli impianti sportivi in città. Sebbene il 69% dei cittadini sia soddisfatto degli impianti sportivi, è opportuna una nuova strategia per promuovere lo sport in maniera più ampia della sola attività agonistica (ovvero come leva di inclusione, salute, benessere, attrattività e rigenerazione di spazi inutilizzati) e stimolare le associazioni sportive a proporre partneriati pubblico-privati per una gestione più imprenditiva degli spazi sportivi.

Sulla scia delle Sport Cities europee,

anche di piccole e medie dimensioni, Vicenza si impegnerà in un progetto pilota per realizzare una nuova Agenzia dello Sport che innovi il sistema gestionale degli impianti sportivi, oltre che per la comunicazione e la promozione dell’attività sportiva vicentina anche aperta alla prospettiva territoriale micropolitana.

Lo Sport sarà quello che la Cultura ha rappresentato per la Città al primo anno di mandato e diventerà il primo social business della città-impresa di Vicenza”.

Vicenza. 01 marzo 2023

Fonte Ufficio Stampa Marco Marturano