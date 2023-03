Vicenza: dal 3 aprile parte la B55 Academy, palestra gratuita ripasso lingue straniere

La B55 Academy è rivolta a ragazzi delle superiori e realizzata da Progetto Giovani con gli studenti del Pigafetta

Parte da lunedì 3 aprile la B55 Academy, una palestra gratuita di ripasso delle lingue straniere per ragazzi delle superiori, realizzata dal Progetto Giovani in collaborazione con gli studenti dell’indirizzo linguistico del liceo Pigafetta.

Al polo Giovani B55,

per due ore alla settimana, verrà rivista la grammatica e allenato lo speaking di tre lingue. Spagnolo e francese, il lunedì dalle 14 alle 16, e inglese, il mercoledì dalle 14 alle 16.

Tra gli argomenti trattati ci saranno i tempi verbali e come usarli, nomi, pronomi e articoli, il passivo e le frasi relative e subordinate.

“Un progetto all’avanguardia rivolto ai giovani e attuato con la collaborazione di altri giovani – commenta l’assessore all’istruzione -. I ragazzi di oggi sono costantemente sollecitati alla comprensione delle lingue straniere dai social e dalla facilità con cui, in ogni istante, possono accedere ad internet. Uno studio accurato per approfondirne la conoscenza è più che mai importante e se lo si fa insieme ai pari diventa anche più piacevole”.

“Si tratta di un servizio aggiuntivo che denota la costante attenzione delle politiche giovanili del Comune e del Polo giovani B55 alle esigenze dei ragazzi vicentini – continua il consigliere delegato alle politiche giovanili -. Così come per gli eventi di ViYoung –. Il Festival dei giovani e le altre iniziative curate dalle politiche giovanili, anche in questo caso proponiamo un’opportunità costruita dai giovani per i giovani, con la fondamentale collaborazione delle scuole del territorio”.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zNgAqYpj2bhnScheUwhZbXT9HSPWCoAwuE7aRIkVpOdaBw/viewform.

Per maggiori informazioni: eventi@giovani.vi.it, whatsapp: 0444 222045

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza