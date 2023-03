Vicenza: da domani lavori notturni di asfaltature in via Spalato e via Trissino

Da domani, martedì 28 marzo, salvo condizioni meteo avverse, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria, in notturna, della pavimentazione stradale in via Spalato e in via Trissino nel tratto compreso tra via Spalato e via Bassano, compresa la rotatoria con quest’ultima.

L’intervento sarà eseguito dalle 21.15 alle 5.30 in via Spalato e dalle 21.15 alle 6 in via Trissino.

“In queste settimane stiamo asfaltando diverse strade cittadine – spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture –: grazie al piano di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale che abbiamo approvato nei mesi scorsi, andiamo a risolvere le criticità esistenti in risposta alle segnalazioni dei cittadini. Il fare bene è il nostro leitmotiv e, come stiamo dimostrando, le promesse vengono mantenute”.

Durante i lavori sarà necessario chiudere al transito via Spalato con importanti modifiche alla circolazione per chi proviene da via Quadri e da corso Padova, che verranno segnalate anche con la presenza di movieri.

In via Trissino verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri.

Non sono previste interferenze con il servizio di trasporto pubblico locale in quanto le chiusure verranno attuate una volta transitata l’ultima corsa giornaliera.

I lavori, che si protrarranno per 12 notti,

verranno svolti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Italbeton Spa di Trento. E dalla Costruzioni generali Girardini Spa di Sandrigo (VI). I lavori rientrano nel piano asfaltature avviato l’estate scorsa e sospeso durante il periodo centrale dell’inverno a causa delle temperature ambientali non adeguate.

Fonte: Comune di Vicenza