Vicenza, Cities2030: il 30 marzo parte la rassegna di cibo etnico sostenibile

Le cinque cene di cibo etnico sostenibile realizzate da sette donne di diversa nazionalità saranno aperte dalle ricette peruviane

Prende il via giovedì 30 marzo la rassegna di cinque serate di cibo etnico sostenibile “Conosciamoci a cena!”, nel corso delle quali alcune donne di diversa nazionalità cucineranno dei piatti tipici e sostenibili spiegando la loro storia e le ricette che hanno ideato.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei living lab di Cities2030, nata dalla collaborazione tra il servizio Ambiente e i servizi sociali del Comune, la Biblioteca internazionale La Vigna e l’Emporio solidale.

“Il progetto europeo Cities2030

– spiegano il sindaco, l’assessore all’ambiente e l’assessore alle politiche sociali – , è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon2020. Che vede tra i partner il Comune con l’obiettivo di disegnare il sistema alimentare sano, sostenibile e resiliente di Vicenza e del suo territorio. Le cene etniche e sostenibili rappresentano un modo per dimostrare come il cibo sia un importante strumento di aggregazione e inclusione sociale, capace di generare opportunità di benessere, anche economico”.

In programma ci sono cinque cene con ricette sostenibili da Perù, Iran, Nigeria, Libano e Italia, realizzate da sette donne. Giovedì 30 marzo si partirà con la prima serata di cucina peruviana, alle 19 al campo sportivo di San Bortolo in via G. Pascoli, 9. La cena, per massimo 30 persone, è ad offerta libera.

Per partecipare è richiesta la registrazione al link https://forms.gle/4UDeyRnitT5NtmeK6.

Fonte: Comune di Vicenza