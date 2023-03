Vicenza: asfaltatura in viale Diaz, al via i lavori nelle notti dal 27 al 30 marzo

Asfaltatura viale Diaz: Sindaco e assessore alle infrastrutture: “La sicurezza delle strade resta una priorità dell’amministrazione comunale”

Da lunedì 27 marzo, salvo condizioni meteo avverse, in viale Diaz saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale.

L’intervento, che si protrarrà fino a mercoledì 29 marzo, sarà eseguito in orario notturno, dalle 21 alle 6, con restringimento della carreggiata. Saranno possibili rallentamenti.

“Proseguono i lavori di sistemazione del manto stradale a partire dalle zone più critiche della città – spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture –. In viale Diaz, in particolare, verranno impiegati conglomerati bituminosi più performanti di quelli attuali, in termini di durezza e resistenza ai carichi più pesanti. La sicurezza delle strade resta una priorità dell’amministrazione comunale”.

Nel dettaglio, saranno eseguiti lavori di fresatura della sovrastruttura stradale in base al grado di ammaloramento della pavimentazione. Sulla corsia di marcia lato nord verranno eseguite ulteriori bonifiche in profondità, al fine di risanare anche la fondazione stradale.

Trascorso il tempo necessario, verrà tracciata la segnaletica orizzontale.

I lavori verranno svolti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Salima S.r.l. di Limena (PD) e Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI).

Fonte: Comune di Vicenza