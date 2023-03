Vicenza: 8 marzo in Bertoliana con MA/DONNE, un segnalibro d’artista

Biblioteca Bertoliana e Donna chiama Donna festeggiano l’8 marzo con MA/DONNE, un segnalibro d’artista

Nell’ambito della pluriennale collaborazione fra la Biblioteca Bertoliana e l’associazione Donna chiama Donna, esce l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la seconda versione del segnalibro “Siamo storie”. Si tratta di uno strumento di promozione delle due realtà e di un progetto condiviso di sensibilizzazione ai temi che riguardano il femminile e in particolare la parità di genere e le pari opportunità, intitolato “Siamo storie: donne, isole, frontiere”.

A partire da mercoledì 8 marzo i segnalibri saranno distribuiti dalle biblioteche cittadine e consegnati agli utenti al momento del prestito dei documenti.

Ha offerto la sua opera per questa nuova edizione Elvezia Allari, affermata artista vicentina, nota e apprezzata per la poesia del suo linguaggio espressivo, per l’eleganza e la raffinatezza delle sue creazioni e per il coraggio sperimentale della sua arte.

Il titolo dell’opera che impreziosisce il nuovo segnalibro è MA/DONNE. Questa la descrizione dell’artista: “Sono madri, amiche, compagne, figlie. Dietro ai loro occhi chiusi, lo sguardo scompagina paesaggi interiori. Giardini mentali in attesa di una nuova primavera. Le MA/DONNE sono prima di tutto donne e sono differenti le une dalle altre, ognuna con la sua particolarità. Tutte queste MA/DONNE hanno una fioritura in testa e ogni fioritura è diversa, rappresentazione del proprio percorso di crescita personale. La mente è un giardino dove ognuna coltiva le sue piante ed è infinito perché interiore, terreno fertile dove sbocciano possibilità illimitate e senza condizionamenti. Le donne sono in relazione, comunicano con le altre donne, esattamente come le piante di un giardino o di una foresta parlano tra di loro”.

Fonte: Comune di Vicenza