Una VelcoFin Interlocks poco in palla prova sulla sua pelle la potenza della squadra di coach Pinotti, che pure non sfodera di certo una della sue prestazioni migliori, al punto che, vista la partita e dati statistici alla mano, siamo tentati di parlare di occasione sprecata da Vicenza per fare due punti extra preziosissimi – VelcoFin Interlocks ci prova, ma SangA tiene agevolmente le distanze

Tra tiri da lontano scriteriati e scentrati, punti sprecati a cronometro fermo e goal sbagliati a porta vuota, il campionario di errori visto stasera lascia notevolmente sconcertati. E purtroppo non sono fatti isolati a questa partita, in quanto proseguono da inizio campionato, più o meno sotto traccia.

Discutibili anche le scelte tattiche della panca vicentina,

che ha tirato i remi in barca troppo presto e ha lasciato che Milano portasse alla fine la gara in assoluta decontrazione. Gara in cui si sono visti break e controbreak ampi nel punteggio (una decina di punti) ma rapidi nell’accadere, per cui insistendo con più tenacia magari VelcoFin qualcosa di più poteva ottenere. Le prossime partite, se giocate con l’imprecisione e la morbidezza viste questa sera potrebbero essere portatrici di guai notevoli.

Non dimentichiamoci che dal punto di vista matematico Vicenza non è ancora certa dei playout e che Valbruna Bolzano, che pure da qui alla fine ha un calendario di simile difficoltà, potrebbe ancora riservare dei colpi di coda per cui non sarebbe male vincere ancora uno/due incontri.

Vedremo domenica a Vicenza contro Costa Masnaga se la scelta di avere giocato al risparmio parte del recupero infrasettimanale porterà risultati apprezzabili.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Velcofin Interlocks Vicenza

66-46 (25-10; 34-24; 56-35)

Milano: S.Toffali 18 (7/10,1/5), E.Di Domenico ne, P.Novati 3 (1/3,0/4), S.Guarneri (cap) 8 (4/7 da 2, A.Beretta (0/1,0/1), E.Penz 11 (2/8,2/4), A.Thiam ne, R.Van Der Keijl 8 (4/19 da 2), B.Bonomi 2 (1/2,0/1), M.Hatch ne, T.Madonna 16 (2/3,4/5), G.Finessi ne. Allenatore: Ugo Franz Pinotti.

Tiri da 2 21/53 – Tiri da 3 7/20 – Tiri Liberi 3/4 – Rimbalzi: 56 (15+41, Guarneri 13) – Assist 19 (Van Der Keijl 6) – Palle Recuperate 6 (Toffali 1) – Palle Perse 15 (Guarneri 3)

Vicenza: E.Sasso 5 (2/4,0/5), A.Garzotto, E.Castello (0/6,0/2), A.Fontana 6 (3/3,0/1), V.Sturma (cap) 2 (1/4 da 2), S.Roma 4 (2/6 da 2), A.Peserico 6 (3/10 da 2), G.Amatori 10 (3/7 da 2), S.Vujacic 11 (4/12,1/4), V.Giordano 2 (1/2,0/2) Allenatore Marco Silvestrucci

Tiri da 2 19/54 – Tiri da 3 1/14 – Tiri Liberi 5/15 – Rimbalzi: 39 (9+30, Sturma 7) – Assist: 8 (Amatori 3) – Palle Recuperate 8 (Giordano 3) – Palle Perse 12 (Squadra 3)

Arbitri Stefano Pulina di Rivoli (TO) e Filippo Giovagnini di Torino

MILANO, 22 marzo 2023

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza