Dopo le tigri milanesi ci sono le Pantere di Costa Masnaga – VelcoFin Interlocks ancora in caccia

Di ritorno dal recupero milanese con SangA, VelcoFin Interlocks attende la terza forza del girone Nord al Palasport Comunale di Vicenza. E’ l’ultima partita di un mese di marzo molto impegnativo che finora ha portato i 2 punti preziosissimi conquistati con Autosped Castelnuovo.

Falliti gli assalti ad Alpo (di poco) e SangA (di molto), i tecnici vicentini Silvestrucci e Rebellato provano a ritrovare un risultato positivo contro Basket Costa, che dovrebbe presentarsi in formazione rimaneggiata per l’infortunio alla spalla della ex Elena Fietta, mentre anche la capitana Angelica Tibè ha problemi con la schiena.

Dopo sei successi consecutivi, Costa Masnaga è stata sconfitta da SangA in casa domenica scorsa solo con una tripla di Toffali negli ultimi secondi, ma ha dimostrato di essere praticamente alla pari con le prime due squadre del girone Nord. Deve guardarsi le spalle da Udine, che insegue a due lunghezze e non è certamente disposta a lasciare punti per strada da qui alla fine della regular season.

Coach Paolo Seletti schiererà Vittoria Allievi

come play titolare al posto di Fietta e può contare su un roster in cui convivono l’esperienza della dinamica Patricia Brossmann (prima del girone per rimbalzi totali) e della ritrovata Gisel Villarruel e la gioventù e la freschezza atletica di Eleonora Villa (13.23 ppg), Beatrice Caloro, Cristina Osazuwa e Ilaria Bernardi.

VelcoFin, che già all’andata impegnò oltre le previsioni Tibè & C., non dovrebbe risentire troppo dell’impegno di mercoledì con SangA e schiererà la formazione tipo (Viviana Giordano ha rimediato una contrattura, ma ci sarà) per provare ancora una volta a vincere contro una grande del campionato. Gli eventuali due punti permetterebbero di tenere a distanza Valbruna Bolzano che riceve Autosped Castelnuovo, mentre sembrano ormai svanite le possibilità di guadagnare posizioni nella griglia playout.

Anche se, vista la situazione di classifica,

non vi è ancora nulla di definito matematicamente e la mischia per definire le varie destinazioni rimarrà quanto mai serrata fino all’ultimo.

Ricordiamo che dopo la gara con Costa Masnaga per Vicenza ci saranno due trasferte impegnative (a Udine il primo di aprile e Treviso il 5 aprile) prima del confronto interno con Broni (15 aprile 2023) che chiuderà la regular season.

La partita VelcoFin Interlocks Vicenza – Limonta Costa Masnaga si gioca domenica 26 marzo alle ore 18.00 al Palasport Comunale di Vicenza, con direttori di gara i signori Adriano Acella di Bari e Giorgia Carella di Brindisi. Diretta streaming sul canale Youtube di AS Vicenza (cronaca di Edoardo Ferrio e riprese di Leonardo Lazzaris)

VICENZA, 25 marzo 2023

VelcoFin Interlocks

Vicenza – Limonta Costa Masnaga con foto della gara di andata a cura di FotoVezzoli e ASD Basket Costa