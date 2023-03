I punti di distacco in classifica sono ben 30 (Il Ponte SangA è capolista con 40 punti – VelcoFin Interlocks a Milano per sfidare la capolista senza timori reverenziali

VelcoFin Interlocks è penultima con 10 ma i fatti delle ultime settimane dicono che il rendimento in campo di Vicenza si è alzato tantissimo e che tra le due storiche rivali potrebbe esserci una gara combattuta e incerta, come e più di quella vista nel turno di andata al Palasport Comunale di Vicenza in cui Milano prevalse di 4 punti solo nel finale.

AS Vicenza,

come dimostrato nella sfortunata sfida persa con Alpo, ha ancora evidenti margini di progresso e non si presenta al PalaGiordani come la vittima designata. Anzi, ha bisogno di punti supplementari per la sua classifica ed è ormai mentalmente e tecnicamente preparata per battere chiunque, compresa la quasi imbattibile formazione di coach Franz Ugo Pinotti.

La qualità e la profondità del roster hanno finora consentito a San Gabriele di superare praticamente indenne le battaglie al vertice di questo fortissimo girone Nord e nelle ultime settimane sono entrate in forma due pedine fondamentali come Tayara Madonna ed Elisabetta Penz (di cui abbiamo potuto ammirare tecnica e varietà di soluzioni offensive anche contro Basket Costa), mentre la imprendibile Susanna Toffali continua la sua grande stagione.

Qualche difficoltà in coppa Italia per la lunghissima Richelle Van Der Keijl, che però nel posticipo a Costa Masnaga ha fatto vedere quanto possa essere determinante nei pitturati.

E in caso di bisogno è sempre attivo e incisivo il duo Guarneri-Novati,

lo special team che Pinotti impiega quando il gioco si fa duro, senza dimenticare le due colpitrici dalla distanza, Benedetta Bonomi e Arianna Beretta, veterana che contro Vicenza non manca mai di accendersi. Non illudiamoci che coach Pinotti prenda sottogamba l’impegno contro una VelcoFin Interlocks che conosce benissimo e rispetta profondamente.

VelcoFin che si presenta in formazione tipo e dovrà superarsi per provare a conquistare due punti che, pur non più strettamente indispensabili, metterebbero il turbo ad una squadra che ha imparato a volare.

Come sempre sarà il campo a dirci se queste premesse erano azzeccate o meno e intanto sta crescendo l’aspettativa per un recupero infrasettimanale che speriamo spettacolare ed avvincente.

La palla di inizio incontro verrà alzata mercoledì 22 marzo 2023 ore 21.00 al PalaGiordani di via Cambini 4 a Milano.

Gli arbitri designati sono Stefano Pulina di Rivoli (TO) e Filippo Giovagnini di Torino. Diretta streaming sul canale Youtube di Sanga Milano, visibile anche dal sito internet di AS Vicenza (www.asvicenza.it)

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza

VICENZA, 21 marzo 2023

Foto della gara di andata a Vicenza (a cura di Alessandro Zonta)